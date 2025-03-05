巴基斯坦軍事基地「遭自殺炸彈攻擊」！清真寺挖出屍體　12死30傷

▲巴基斯坦軍事基地遭到自殺炸彈客攻擊，附近居民遭受波及。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦西北部一處軍事基地發生自殺式炸彈攻擊，至少造成12人死亡、30人受傷。當時有2名自殺炸彈客在圍牆附近引爆炸彈，隨後多名武裝人員衝進軍事基地與軍方爆發衝突。

根據《美聯社》報導，巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴努（Bannu）地區軍事基地遭遇自殺炸彈客攻擊。根據當地安全部門透露，有2名自殺炸彈客在軍事基地的外牆附近引爆炸彈，破壞圍牆後，5至6名武裝分子直接闖入軍事基地。

武裝分子隨即與軍方人員發生衝突，但最終遭到擊斃，不過這起攻擊事件也造成數十名巴基斯坦安全部隊成員被殺害。雖然巴基斯坦軍方並未立即確認人員傷亡，但當地醫院指出，爆炸發生後，一共收至42名病患，其中12人死亡、30人受傷。

塔利班附屬極端組織Jaish Al-Fursan宣稱犯案，並表示爆炸來自裝滿炸藥的車輛。而這起事件也是齋月開始以來第3起重大武裝攻擊事件。

當地警察表示，爆炸發生後，濃煙竄天、槍聲不斷。醫院透露，死者中有4人是兒童，只是因為住在爆炸地點附近，就遭到波及。除此之外，爆炸導致多棟建築倒塌，包括一座清真寺，當時內部仍有信徒，救援人員從瓦礫中挖出遺體。

巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）強烈譴責此次襲擊，並對罹難者表達哀悼。