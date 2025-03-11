看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

▲大陸一間醫院宣傳3歲智商產婦看《粉紅豬小妹》順利生子。（圖／翻攝自抖音）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸一間醫院近日對外宣傳婦產科時，稱一名「3歲智商產婦」到該院生產，期間醫護人員拿英國動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig，大陸稱小豬佩奇）的動畫給產婦看，最後順利產下孩子。未料宣傳卻引發爭議，遭質疑產婦智商僅3歲到底是什麼狀況。

香港星島網報導，河北保定市第二醫院產科近日發布一則影片，描述一位智力水準相當於3歲的女性在分娩過程中，因宮縮痛情緒失控，醫護人員採取播放《小豬佩奇》動畫片的方式安撫她。

這部影片及文案在大陸網上引起廣泛爭議，目前已被院方刪除。

院方在影片配文中表示，該名產婦因進過食無法進行全身麻醉，「醫護人員齊心哄她，麻醉成功後，《小豬佩奇》來幫忙，母子平安，開心地出了手術室！」

影片引發網友質疑。有網友說，「這是什麼恐怖故事？不報警嗎？」、「醫生覺得自己很偉大嗎？！」還有網友說，「智商只有三歲的話根本不知道什麼叫做生育，讓她生孩子的男的構成強姦了」。

由於事件持續發酵，院方隨後刪除了該影片，並指產婦有家人陪伴，應該已經出院。醫院辦公室則表示，「此事涉及患者隱私，無法解答。」

▼《粉紅豬小妹》中，豬媽媽懷孕的片段。（圖／翻攝自X）