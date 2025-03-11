科學家錯估全球暖化時間線？新研究：升溫2°C提早20年

▲一組科學家預測，地球已經正在經歷全球暖化的破壞性影響，這比先前預期的還要早約20年。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

一群科學家預測，地球目前正在經歷全球暖化的破壞性影響，這比先前預期的還要早約20年。這項名為「300年的珊瑚骨骼溫度計顯示全球暖化已超過1.5°C」的研究表明，科學家們在之前的分析中可能錯誤計算了全球暖化的時間線。

據英國媒體UNILAD的報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）曾將全球暖化解釋為：「自工業化前時期（1850年至1900年間）以來，由於人類活動，主要是燃燒化石燃料，導致地球大氣中吸熱的溫室氣體水平增加，從而觀察到的地球表面長期加熱現象。」

NASA續稱，「這個術語與『氣候變遷』不可互換。自工業化前時期以來，人類活動估計已使地球的全球平均溫度上升了約1°C，這個數字目前每十年增加超過0.2°C。目前的暖化趨勢明確是自1950年代以來人類活動的結果，並且以數千年來前所未有的速度進行。」

如今上述新研究的作者——澳洲科學家Malcolm T. McCulloch及Julie A. Trotter、美國印第安納州科學家Amos Winter、波多黎各科學家Clark E. Sherman，聲稱全球平均暖化已經達到1.7°C，顯然遠超2015年，全球195個國家簽署的《巴黎協定》的共識，也就是承諾透過將升溫保持在1.5°C的閾值內來應對氣候變遷。

他們的研究於2月5日發表，使用了過去300年的海洋溫度記錄，這些記錄保存在珊瑚的結構中，顯示工業時代的暖化實際上始於1860年代左右——比之前的海面溫度記錄顯示的要早80多年。

研究人員使用了一種方法將這些記錄與現代海面溫度數據相匹配。他們發現，從1700年到1860年代初，溫度幾乎保持不變，然後開始上升。到20世紀後期，陸地溫度的上升速度約為海洋溫度的2倍。

根據這篇論文，這種更早開始的暖化和更快的陸地暖化現象意味著，到2020年，全球溫度已經比工業化前水平高出1.7°C，比之前氣候報告預測的1.2°C還要高出0.5°C。與此同時，他們還推論，地球可能在2020年代末達到升溫2°C的全球暖化，比預期早了近20年。

延伸閱讀

▸ 小叔賭博欠600萬！婆婆淚逼「買走他的房」：再給他們一家繼續住 人妻傻了

▸ 亂倫親姊逾20次！20歲弟炫耀「我常睡她」男友氣炸 下場出爐

▸ 原始連結