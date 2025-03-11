台灣人多八卦？妹子曝「老媽跳上陽台」2.2萬人笑翻：DNA確認

記者鄺郁庭／綜合報導

這一幕讓2.2萬人笑了！有正妹在Threads發文，「論台灣人有多八卦？」文中分享照片，只見陽台上蹲著一名穿著粉色睡袍的女子，姿勢有點彎腰，似乎在陽台上觀察外面的情況，「救護車在我家附近停下後的我媽：直接跳上陽台…」就有人秒懂，「超好笑，這是刻在人類的DNA反應」、「嗯確認過是台灣人。」

▲原PO媽聽到救護車聲，整個人跳上陽台看。（圖／原PO授權引用）

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妹子在Threads表示，當救護車停在她家附近的時候，媽媽居然直接跳上陽台，讓她哭笑不得地在心中浮出OS「論台灣人有多八卦？」但她也在留言處強調，因為附近鄰居都非常高齡了，所以媽媽是擔心朋友，並不是想八卦什麼。

看到照片後，就有網友秒懂，「半夜隔壁鄰居在吵架，我耳朵貼在大門上聽」、「小時候我們家前面大馬路只要有個車禍，整條路的人都出來排排站…其實有人關心也蠻好的」、「家裡外面一樓吵架，都會把窗戶打開探頭出去看，開窗戶的時候還要慢慢拉，小心翼翼怕聲音太大聲被當事人聽到。」

還有人笑說，「這人之常情啦！我家樓下大馬路之前發生車禍，然後救護車來，我大概看向四周大樓數下，超過三成住戶跑到窗前／陽台看，再扣除沒開燈不在家的，跑出來看熱鬧七成有。」

貼文還引來謝忻留言，「鄰居吵架我也會擔心！或者是聽到女生在哭或尖叫也會擔心，後院鄰居養的狗狗一直哭也會擔心。台灣人的天性不完全是八卦，部分是出於善意的關心。」

※本文獲原PO授權引用。