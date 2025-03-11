氣候變遷嚴重惡化！13種日常品　5年後恐成高端奢侈品

圖文／CTWANT

許多人都知道，由於人類的破壞，如今的氣候變遷問題是越來越嚴峻，這不僅使得許多地方都出現異常極端天氣，就連一些動物都難以生存。而如今有外媒用更貼近生活的方式，列出13種如今生活很常見的商品，告訴你如果氣候繼續惡化下去，5年後，這些商品都會變成常人難以觸及的「高級奢侈品」。

根據《Invested Wallet》報導指出，到2030年，一些目前視為理所當然的日常用品，可能會因成本上升和需求增加而變成昂貴的奢侈品。這是一個這可能會導致不平等加劇的問題，但屆時，恐怕只有富人才能負擔這些基本必需品，而其他人則難以滿足日常需求。而這13項商品分別如下：

牛肉與豬肉價格飆升

全球極端氣候擾亂飼料供應，影響牲畜生長。玉米與大豆等關鍵作物因乾旱減產，使養殖成本大幅上漲，屆時會直接透過市場反映在消費者端。再加上政府加強對肉類產業的環保稅收，使牛肉與豬肉價格持續攀升。

氦氣短缺影響醫療與科技

醫療機構與科技產業對氦氣的需求不斷增長，市場供應日益緊張。核磁共振成像（MRI）設備、科研儀器與半導體製造業都需要這種氣體，而供應減少導致價格飆升。

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）2023年報告指出，全球氦氣消耗量達到61億立方英尺，醫療和科技領域佔總用量的62%。美國戰略儲備曾穩定氦氣價格，但如今已無法滿足不斷增長的需求。

咖啡供應短缺

巴西與哥倫比亞的極端氣候衝擊咖啡種植業。小型農戶因病害與乾旱放棄種植，市場分析師報告稱，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆的產量每年都在下降，而全球咖啡消費量卻持續增長。大型連鎖咖啡店囤積供應，使市場進一步緊張。一些小型咖啡館被迫使用不同品種混合豆來降低成本。

一次性塑膠即將消失

由於石油價格上漲使傳統塑膠製造成本提高，這使得各國對一次性塑膠的限制愈加嚴格，政府加強管制，禁止塑膠袋、吸管與包裝材料，迫使企業尋找可替代材質。然而，環保包裝成本更高，導致產品價格上升。

鋰礦供應瓶頸

電動車市場爆發導致鋰礦需求飆升。電池製造商與車企競爭有限的資源，使消費電子產業難以獲取穩定供應。澳洲與智利的鋰礦因環境法規與開採限制面臨產能瓶頸，導致市場價格持續上漲。

野生鮪魚漁獲量大減

全球鮪魚存量驟降，政府加強捕撈管制配額，漁船需航行更遠海域，增加成本。當中藍鰭鮪魚（Bluefin Tuna）的漁獲量自1963年至2004年間下降93%，南太平洋與印度洋存量更剩6%至12%。這也迫使高級壽司市場開始囤積鮪魚，這也使得價格進一步飆升。

加州杏仁業受水資源危機影響

加州水資源短缺，地下水枯竭。迫使農民投入高昂成本來維持杏仁種植，先前曾有估計，每顆杏仁生長需約4.2公升水。但由於地方政府加強用水管制，部分農場轉向種植其他耐旱作物，導致杏仁產量下降，整體價格大幅上升。

處方藥價格飆升

全球供應鏈中斷暴露出製藥業的關鍵弱點。主要製藥商掌控原材料來源，迫使仿製藥製造商支付高額成本。這種情況特別影響糖尿病、心臟病和高血壓等常見藥物。當地藥房在收購成本飆升的情況下，難以維持每劑4美元的處方藥計畫。

印表機與墨水匣價格高漲

企業與學校逐步數位化，印表機需求下降，導致製造商透過提高墨水價格維持利潤。小型印刷業者因市場萎縮而關閉，專業印刷價格上升，使日常列印成為昂貴服務。

天然軟木供應不足

葡萄酒瓶塞、建材與裝飾品會大量使用天然軟木，但軟木橡樹生長需數十年，全球需求遠超供應。隨著森林砍伐與環境變遷，葡萄牙與西班牙的軟木產業面臨原料短缺問題，使得傳統軟木產品價格大幅上升。

楓糖漿受氣候變遷影響

全球暖化改變冬季氣候，使楓樹產液量下降。傳統楓糖漿產業因氣候變遷面臨挑戰，農民即便導入新技術，仍無法逆轉樹液減少趨勢。目前在加拿大與美國東北部的原住民社群已有回報，造成傳統採集模式已受到嚴重影響，純楓糖漿可能成為稀有的季節性產品。

河砂短缺影響建築業

建築業依賴河砂製作混凝土與玻璃，但各國環保法規限制河床開採，導致供應短缺。亞洲與非洲部分地區非法砂礦開採問題嚴重，政府加強打擊行動，使市場供應進一步萎縮。建築成本上升，使基礎建設與住宅開發受到衝擊。

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