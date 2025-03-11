渡假村推出假日繪畫體驗營　結合語言感受藝術創作樂趣

▲知名畫家陳明順畫廊結合渡假村，開辦假日畫畫體驗營，讓校外教學有不一樣的感受。（圖／童年渡假村提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓更多人能夠體驗藝術創作的樂趣，美術根基重要性，童年渡假村特別推出假日畫畫體驗營！無論是孩童、青少年、成人及長青族，都能透過充滿創意的活動，探索藝術的無限可能，課程更另安排課間美語單字語音教學，讓美術結合英語。

▲渡假村的古早灶台也成為臨摹物件 。（圖／童年渡假村提供）

童年渡假村擁有萬坪自然景觀，包含果園、森林步道、花草樹木、小山丘、古早灶台與建築物，提供豐富的繪畫題材。活動由渡假村畫廊專業美術老師指導，透過不同的繪畫類型，讓學員在輕鬆愉快的氛圍中學習、創作，舉凡兒童畫畫、臨摹畫畫、靜物素描、靜物水彩、靜物蠟筆、戶外素描、戶外蠟筆、戶外寫生、美術字練習。

戶外寫生課程主要在園區內進行，讓學員在大自然的環境中，培養藝術觀察力與創作靈感，由陳明順老師與陳柏任老師利用園區內的古早灶台進行指導，帶領學員感受「接地氣」的繪畫樂趣！

▲渡假村擁有萬坪自然景觀也成為畫作場景 。（圖／童年渡假村提供）

活動星期六 跟 星期日分上下午場，上午場：9點至12點、下午場12點至15點，另外安排教育部國中小2000個英文單字分享，讓學習創作之中可以提升語文能力，也體悟美術與語文結合的重要性，更搭配大地尋寶，有獎徵答等等的育樂活動，讓孩子可以藉由古早味的場景激盪出作靈感，也可以結合英語學習，一舉數得。



▲砍伐下的原木也將入畫 。（圖／童年渡假村提供）