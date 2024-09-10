森川里海藝術季9 ／15豐濱登場　4部落展出6團隊創作

▲▼2024森川里海藝術季9月15日下午4時豐濱鄉石梯坪水梯田隆重揭幕。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署「2024森川里海藝術季」9月15日下午4時豐濱鄉石梯坪水梯田隆重揭幕！今年藝術季以「銜接 Articulation」為主題，聚焦原住民族的新世代如何從殘存文化與傳統中重新編織與創造，並在後現代社會中開闢出新的文化途徑。

花蓮分署黃分署長群策表示，「森川里海藝術季」藉由藝術創作傳遞林業保育署在東海岸推動濕地保育、生物多樣性與里山倡議精神，透過里山工藝保全，活用東台灣的地景海景，促進生物文化多樣性，並充份展現當地原住民族的傳統智慧與文化傳承。本次藝術季豐濱鄉內許多耆老也一同與青年攜手合作，深入記錄當地原住民族的傳統生態知識和自然資源的運用技巧，透過結合現代創意的新媒材，讓傳統文化元素在現代社會中重新煥發光彩。

藝術中，花蓮分署邀集傑出藝術家參與創作：來自豐濱鄉在地的藝術家——撒部．噶照和陳淑燕，展現豐富的本土文化元素；洪琳茹x黃建寰、陳冠華x大武山團隊、張恩滿、劉玗、戴翰泓、羅婕如x黃俊男等6組來自全台藝術團隊，共同呈現多元而深刻的藝術作品。其中陳冠華建築師帶領的年輕團隊，近年在台灣不同的社區進行街區改造計畫，利用友善環境媒材創作，多項作品也邀請部落族人共同創作，創造出藝術家、部落、藝術作品三者之間最大的能量。

▲▼6組來自全台藝術團隊作品於豐濱鄉4個部落展出。

今年的藝術作品座落於豐濱鄉的4個部落——新社、復興、貓公及港口等部落。藝術家們在7月先行抵達豐濱鄉，與部落居民共同生活並學習當地文化，一個月內完成創作，作品展期至10月31日止。

9月15日開幕活動當天有豐富的部落市集和音樂演出，展示部落傳統與新創工藝，提供以在地食材製作的創意料理與特調飲品，讓民眾體驗豐濱的文化精髓。同時為展現原住民族樂舞的天賦與文化精髓，特別邀請了部落母語傳唱隊、青年團體樂隊以及曾獲金曲獎的歌手阿努·卡力亭·沙力朋安、幽法ufa以動人歌聲傳遞對這片土地的熱愛與讚美。

除了藝術作品展現，花蓮分署也安排多元的體驗活動：由四個部落青年自主發起的「部落青年火堆論壇 + 議題體驗遊程」、部落深度旅遊『跟著繪本去旅行』系列活動，花蓮分署與部落共同合作出版的「媽媽的苧麻線球」等3本繪本發展成遊程，與「比利旅行社」、「品生活國際旅行社」和「好日常Profound Life」三家旅行社合作，共同振興花蓮觀光。開幕當天提供交通接駁車（花蓮火車站—石梯坪），展覽期間也規劃12場藝術作品導覽專車，並歡迎各單位洽詢。

「森川里海藝術季」目的在拉近民眾與藝術及自然的關係，希望藉此讓更多人了解部落族群的文化價值，以及長者們的傳統生態智慧對環境保育的啟發。林業保育署花蓮分署誠摯邀請大家來到花蓮縣豐濱鄉，一同探索花東森川里海間交織出豐饒的里山里海生活。

藝術季詳細內容：https://mipaliwlandart.com/

開幕活動內容：https://reurl.cc/QEWyZ0

部落青年火堆論壇：https://reurl.cc/A2yQAp

跟著繪本去旅行：https://mipaliwlandart.com/ftravel/

藝術作品導覽專車：

即時活動訊息與留言：https://www.facebook.com/mipaliw

【宣傳影片連結】：https://www.youtube.com/watch?v=L5RfvLwEEKk

【藝術家工作營影音】：https://www.youtube.com/watch?v=3c6WFvHgnGQ

