陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

▲女子酒精成癮，嚴重影響生活。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一名40多歲的女子嚴重酒精成癮，因此導致了不少意外傷害、經濟損失及家庭矛盾。為了戒酒，她接受手術，在體內植入了俗稱「戒酒晶片」的「那曲酮」，現在看到酒就像看到白開水，終於控制住對酒精的依賴。

根據《紅星新聞》報導，女子今年40多歲，但飲酒史卻長達16年，她由於工作應酬需要飲酒，後來漸漸演變成每天都要喝掉1斤到3斤的高度數白酒。

雖然女子也很想戒酒，但只要一不喝酒，她就會感到心煩意亂、心慌、手抖、渾身難受。在16年的飲酒史中，女子多次因飲酒問題導致意外傷害、經濟損失及家庭矛盾，累計開銷近百萬元人民幣。

▼女子接受手術，植入「戒酒晶片」。（圖／翻攝紅星新聞）



女子去年11月下定決心要戒酒，前往成都市第四醫院就診，經過謹慎評估及溝通後，醫院為她進行了「戒酒晶片」的植入治療。

手術至今已超過兩個月，女子未再出現無節制飲酒行為，對酒精的渴求也顯著降低，她說，「現在看到酒就像看到白開水一樣，完全不想碰。」

醫院介紹，「戒酒晶片」並非電子設備，而是通過微創手術將「緩釋型鹽酸那曲酮」植入患者體內，該藥物透過阻斷外源性阿片類物質作用，抑制酒精依賴者的心理渴求，從而降低復飲風險。

進行該手術時，僅需在患者腹部切開1至2公分的切口，耗時5至10分鐘即可完成。植入後，藥物可在體內持續穩定釋放約150天，既避免傳統口服藥物的漏服問題，也大幅提升了治療依從性。

不過，成都市第四醫院成癮醫學中心主任嚴國建也強調，雖然「戒酒晶片」適用於大部分酒精依賴患者，但仍需結合患者自身狀況，建議患者至醫院詳細了解，在醫師的指導下進行專業全面的評估檢查。