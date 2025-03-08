萬華死亡車禍　吳沛憶、劉耀仁要求北市府改善道路設計

▲北市萬華日前發生死亡車禍，立委吳沛憶協同議員劉耀仁會勘，要求北市府改善道路設計。（圖／立委吳沛憶辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市萬華區青年路與水源路今年2月27日傍晚發生死亡車禍，小貨車行駛於水源快速道路時途經青年路口，切換慢車道逆向與對向重機發生撞擊，導致重機騎士傷重不治。為此，民進黨立委吳沛憶會同議員劉耀仁邀來市府及在地里長會勘，而北市府也承諾改善，禁止該處快車道直接匯入慢車道，並增加號誌標示、調整路口時制等。

2月27日傍晚，一名57歲黃姓男子駕駛小貨車，沿水源快速道路由東向西變換車道至外側水源路時，與對向車道、騎乘機車的41歲羅姓男子發生猛烈對撞。羅姓騎士頭部重創，緊急送往台大醫院搶救後，仍不幸宣告不治。

對此，吳沛憶委員及劉耀仁議員6日時邀集台北市政府相關單位、日祥里里長張宏聖等，至案發地點會勘討論改善方案。吳沛憶指出，雖然警察局表示該路口事故量相對低，但因速差大且標示不清，潛藏車禍風險；此外，該處為快速道路銜接平面道路，必須設置更完善的號誌、優化交通動線。

劉耀仁則呼籲，此處風險高，一發生車禍就可能會是嚴重事故，台北市政府切莫只看統計數字而忽略此處具有潛在危害，必須謹慎對待，避免車禍發生，並要求台北市政府應盡速改善，避免憾事再度發生，交通安全不能等。

對此，台北市政府承諾進行改善，未來快車道之車輛，將禁止於水源青年路口匯入慢車道，欲行駛慢車道須於水源中華路口提前匯入慢車道。此外，亦會增加更清楚的號誌標示，並調整路口時制計畫、研議設置科技執法，多管齊下提升用路安全性。

吳沛憶強調，無論是過去任職議員期間或現在擔任立委，皆不間斷持續關注及監督交通安全議題，要求政府從工程、設計面著手改善通行安全，保護行人，也減少車主涉入事故的風險。希望能夠持續降低車禍死傷，讓民眾能夠平安出門，安全回家。