必勝客聯名「私房紅燒牛獨享系列」新上市！比薩、燉飯都有

▲必勝客最新聯名「私房紅燒牛獨享系列」開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼牛肉火鍋比薩後，必勝客再度攜手米其林名店「富錦樹台菜香檳」及旗下「民生輝溫體牛肉鍋」合作，聯手打造全新「私房紅燒牛獨享系列」，有個人獨享的私房紅燒牛比薩，以及私房紅燒牛獨享燉飯，即日起正式上市。

▲私房紅燒牛比薩上吃得到紅燒牛肉片。

必勝客最新聯名「私房紅燒牛獨享系列」來了，「私房紅燒牛獨享比薩」嚴選星級主廚監製的「紅燒牛肉片」，把鮮嫩牛後腿肉以牛油及多種辛香料大火煸炒逼出香氣後結合醬香，再加入莫札瑞拉起司，最後放進洋蔥、番茄、蔥花點綴，香氣十足，「私房紅燒牛比薩獨享餐」原價354元，嚐鮮優惠價249元，享7折優惠，還附有3份副食及1瓶飲料。

▲私房紅燒牛獨享燉飯是以獨家212℃高溫紙包封烤技術鎖住肉香、食材與醬汁的精華。

「私房紅燒牛獨享燉飯」則以燉飯及蒜香清炒醬為基底，放進紅燒牛肉片搭配洋蔥、番茄與花椰菜，打造多層次美味，並以獨家212℃高溫紙包封烤技術鎖住肉香、食材與醬汁的精華，單點209元，升級套餐+25元。以上新品即日起於官網、PK APP、外送平台foodpanda限量開賣。

▲達美樂推白色情人節限定「熔岩可可馬芬」。

另外，搶攻白色情人節商機，達美樂則推出全新「熔岩可可馬芬」，把可可火山披薩中的香濃可可醬變身成爆漿熔岩，熱熱吃每一口都能吃到濃郁絲滑可可醬，並推出「時尚黑限定包裝寶盒」盛裝，即日起正式開賣，每個79元，3入組199元、6入組369元，最低可享78折起優惠，數量有限、售完為止。