麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸！還有全新草莓脆可可冰炫風

▲麥當勞草莓季登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「草莓季」登場，今年推出3款草莓限定品項，包括全新「草莓脆可可冰炫風」，還有重磅回歸的超人氣「草莓優格雙餡派」，3月12日起於全門市正式上市；同步開賣2025年全新甜心卡，數量有限、售完為止。

麥當勞今年草莓季推出全新限定冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬搭配酥脆巧克力威化脆片，再加入奶香濃郁的冰淇淋攪拌均勻，打造酸甜滋味還有爽脆口感，單點售價69元；全新飲品「草莓氣泡飲」同樣以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，清涼又消暑，單點售價43元。

▲麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

還有超人氣「草莓優格雙餡派」回歸，選用粉嫩的粉紅色派皮搭配滑順優格結合草莓果醬的酸甜內餡，香氣十足，單點50元。以上3款草莓限定品項將於3月12日起在全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲麥當勞2025年甜心卡開賣。（圖／業者提供，下同）

麥當勞超值神卡「買A送B甜心卡」也將在3月12日起正式販售，今年首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每包售價39元，內含實體卡1張及數位序號1組，其中，數位序號可綁定麥當勞APP，並在APP內的「甜心卡專區」自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，就可直接到門市自助點餐機或得來速點餐區掃碼完成點餐結帳。

實體甜心卡部分則開放在門市臨櫃使用，今年也換上新裝推出「薯條紅」、「蛋捲藍」與「雞塊黃」共3種款式，款式隨機出貨，售完為止，提醒數位序號必須以麥當勞APP會員綁定才可使用、甜心卡則不適用於外送服務與部分餐廳。

▲▼甜心卡數位序號使用步驟。※點圖放大

2025年麥當勞甜心卡數位序號使用3步驟如下：

●步驟一「綁定」：進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→點選「掃描綁定」按鈕→掃描數位序號卡QR CODE→甜心卡綁定完成

●步驟二「領券」：綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→先選A區產品再選B區產品→確認領券數量（最多3張）→點選「領取甜心優惠券」按鈕→成功領取甜心優惠券

●步驟三「兌換」：領券後進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→選取「甜心優惠券」類別→選擇想使用的甜心優惠券→點擊「兌換」產生專屬QR CODE→掃描QR CODE即可兌換優惠

▲▼必勝客推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

另外，必勝客近日則推出全新「火辣蜂蜜系列」，結合美國超夯的「辣蜂蜜」推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」及「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」2款比薩，選用帶有甜辣口感的蜂蜜分別搭配香滑起司、鹹酥臘腸，限時6周開賣，並祭出半價起優惠，火辣蜂蜜五重起司比薩單點特價429元，火辣蜂蜜美式臘腸比薩則只要299元。