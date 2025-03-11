　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸！還有全新草莓脆可可冰炫風

▲▼麥當勞草莓季推全新「草莓脆可可冰炫風」、人氣甜點「草莓優格雙餡派」回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞草莓季登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「草莓季」登場，今年推出3款草莓限定品項，包括全新「草莓脆可可冰炫風」，還有重磅回歸的超人氣「草莓優格雙餡派」，3月12日起於全門市正式上市；同步開賣2025年全新甜心卡，數量有限、售完為止。

麥當勞今年草莓季推出全新限定冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬搭配酥脆巧克力威化脆片，再加入奶香濃郁的冰淇淋攪拌均勻，打造酸甜滋味還有爽脆口感，單點售價69元；全新飲品「草莓氣泡飲」同樣以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，清涼又消暑，單點售價43元。

▲▼麥當勞「草莓優格雙餡派」、「OREO草莓冰炫風」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

還有超人氣「草莓優格雙餡派」回歸，選用粉嫩的粉紅色派皮搭配滑順優格結合草莓果醬的酸甜內餡，香氣十足，單點50元。以上3款草莓限定品項將於3月12日起在全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲▼麥當勞2025年甜心卡。（圖／業者提供）

▲麥當勞2025年甜心卡開賣。（圖／業者提供，下同）

麥當勞超值神卡「買A送B甜心卡」也將在3月12日起正式販售，今年首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每包售價39元，內含實體卡1張及數位序號1組，其中，數位序號可綁定麥當勞APP，並在APP內的「甜心卡專區」自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，就可直接到門市自助點餐機或得來速點餐區掃碼完成點餐結帳。

實體甜心卡部分則開放在門市臨櫃使用，今年也換上新裝推出「薯條紅」、「蛋捲藍」與「雞塊黃」共3種款式，款式隨機出貨，售完為止，提醒數位序號必須以麥當勞APP會員綁定才可使用、甜心卡則不適用於外送服務與部分餐廳。

▲▼麥當勞2025年甜心卡。（圖／業者提供）

▲▼甜心卡數位序號使用步驟。※點圖放大

▲▼麥當勞2025年甜心卡。（圖／業者提供）

2025年麥當勞甜心卡數位序號使用3步驟如下：

●步驟一「綁定」：進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→點選「掃描綁定」按鈕→掃描數位序號卡QR CODE→甜心卡綁定完成
●步驟二「領券」：綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→先選A區產品再選B區產品→確認領券數量（最多3張）→點選「領取甜心優惠券」按鈕→成功領取甜心優惠券
●步驟三「兌換」：領券後進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→選取「甜心優惠券」類別→選擇想使用的甜心優惠券→點擊「兌換」產生專屬QR CODE→掃描QR CODE即可兌換優惠

▲▼必勝客「超濃五重起司比薩」回歸，加碼推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客「超濃五重起司比薩」回歸，加碼推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

另外，必勝客近日則推出全新「火辣蜂蜜系列」，結合美國超夯的「辣蜂蜜」推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」及「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」2款比薩，選用帶有甜辣口感的蜂蜜分別搭配香滑起司、鹹酥臘腸，限時6周開賣，並祭出半價起優惠，火辣蜂蜜五重起司比薩單點特價429元，火辣蜂蜜美式臘腸比薩則只要299元。

【你可能也想看】

►麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」
►2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包
►行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕！超夯焦糖芋泥泡芙限時回歸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場
百萬YouTuber「水圳放鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！　緊急刪片道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

白色情人節限定！漢堡王「3款草莓堡」只賣6天　牛肉、雞腿排任選

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

必勝客聯名「私房紅燒牛獨享系列」新上市！比薩、燉飯都有

麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸！還有全新草莓脆可可冰炫風

【廣編】由內而外綻放光采！老協珍以影像致敬女性之美　歡慶國際婦女節

達美樂情人節限定「熔岩可可馬芬」開賣！限時享78折起優惠

【廣編】樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折　最高折扣10000日圓

7-11推「黃金獵犬」立體冰棒！指定冰品買1送1　獨家新品一次看

快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

全家「狠飽系列」暌違20年回歸！「加量1.5倍」義大利麵99元

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

白色情人節限定！漢堡王「3款草莓堡」只賣6天　牛肉、雞腿排任選

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

必勝客聯名「私房紅燒牛獨享系列」新上市！比薩、燉飯都有

麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸！還有全新草莓脆可可冰炫風

【廣編】由內而外綻放光采！老協珍以影像致敬女性之美　歡慶國際婦女節

達美樂情人節限定「熔岩可可馬芬」開賣！限時享78折起優惠

【廣編】樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折　最高折扣10000日圓

7-11推「黃金獵犬」立體冰棒！指定冰品買1送1　獨家新品一次看

快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

全家「狠飽系列」暌違20年回歸！「加量1.5倍」義大利麵99元

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

54歲李瑞鎮不婚「一個人很自由」　比起愛情..「車禍機率還比較高」XD

消費熱門新聞

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

麥當勞草莓季3款限定品項

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

7-11新推「黃金獵犬」立體冰棒

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

上腳NB科技跑鞋「Rebel v4」　跟著傅孟柏、袁澧林跑步趣

漢堡王3款草莓漢堡只賣6天

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

10元喝拿鐵、泡麵飲料買1送1！超商省錢優惠

更多熱門

相關新聞

達美樂開賣情人節限定熔岩可可馬芬

達美樂開賣情人節限定熔岩可可馬芬

為迎接白色情人節，達美樂首周狂賣10萬顆的「熔岩馬芬」推出全新濃郁可可口味，大口咬下炸出絲滑可可醬，更打造限定「時尚黑限定包裝寶盒」，儀式感滿滿，即日起正式上市，還可享最低78折起優惠。

水舞饌茶餐廳最後一家店3／25熄燈

水舞饌茶餐廳最後一家店3／25熄燈

姓名有「一ㄡˋ」可免費吃柚子鍋　

姓名有「一ㄡˋ」可免費吃柚子鍋　

SPORTS NATION進軍台中、台南店

SPORTS NATION進軍台中、台南店

添好運吃到飽再增一家

添好運吃到飽再增一家

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞必勝客草莓季

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面