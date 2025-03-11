觀霧山莊台灣最大櫻王綻放 雪白花瓣霧中飄逸...浪漫畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉、雪霸國家公園內北台灣最大的「櫻王」3月初逐漸盛開，花瓣皎潔雪白如雪，尤其近日發布平地、山區濃霧特報，白色花瓣隨風飄逸，增添浪漫氣氛，近日吸引遊客紛紛上山賞櫻；雪霸國家公園管理處今（11日）提醒，切勿踩踏花圃、避免扼殺樹根生機，景區的停車位有限，遊客要有大塞車的心理準備。

▲苗栗縣泰安鄉觀霧山莊前的台灣櫻王盛開中，吸引遊客前往賞花 。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

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雪霸國家公園觀霧遊憩區觀霧山莊的霧社櫻，今年丈量胸徑81.2公分、比去年成長0.4公分，樹高約14公尺，樹齡推估近百年，公認是北台灣最大棵的霧社櫻，因此擁有「霧社櫻王」美譽。霧社櫻是台灣特有種，該品種因最早在南投縣霧社被發現，學界便以「霧社」命名，其花瓣潔白如雪，有別常見花瓣紛紅的山櫻，每年3月是霧社櫻的開花期，吸引眾多遊客湧入觀霧賞櫻，爭相欣賞櫻王「三月雪」的迷人風采。

雪霸處指出，觀霧地區現有停車格位150個，臨時停車區估計可停150部車，停車飽和量僅300輛車，每年櫻王綻放時節，都湧進眾多遊客賞花，呼籲民眾可能要有大塞車的心理準備。中央氣象署近日不時發布濃霧特報，台灣四半部平地到山區常見一片霧濛濛，霧社櫻王白色花朵在濃霧中搖逸生姿，更宛如置身仙境。

雪霸處指出，目前櫻王花開約8成，未來2週都是最佳賞花期，呼籲遊客千萬不要踩踏櫻王樹下花圃，因為看似平凡的土壤，其實蘊藏櫻王賴以生存的根系，如果土壤被密集踩踏變得太過緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，樹木就會營養不良、容易生病，年邁的櫻王經不起這樣的折騰，呼籲遊客遊客在適當距離櫻王，亦可將雪白樹冠盡收眼底。