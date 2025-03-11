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大陸 大陸焦點 特派現場

受美團KeeTa衝擊　Deliveroo宣布撤出香港市場

▲▼戶戶送。（圖／戶戶送Deliveroo提供）

▲戶戶送。（圖／戶戶送Deliveroo提供）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸頭號外賣平台「美團」旗下「KeeTa」平台2023年進軍香港市場，重塑當地外賣格局。英國線上點餐外送公司「戶戶送」（Deliveroo）10日宣布，將於4月7日結束香港業務，並已經和競爭對手Foodpanda達成協議，部分資產將出售給Foodpanda。

自從KeeTa進入香港以來，外賣送餐市場的競爭日益激烈。KeeTa在進入香港市場近一年後，已經成為了香港第一大外賣送餐平台。

Deliveroo將在4月7日結束香港業務，從而結束在香港為期9年的營運。Deliveroo表示，已經「任命清算人，將以最有效的方式管理其香港業務的關閉及其剩餘資產」。

至於受雇的員工，Deliveroo稱，受影響的員工大約有200人，公司會提供高於法定的遣散賠償金。

Deliveroo說，Foodpanda就稱雙方已簽署協議，包括將Deliveroo的現有客戶及送遞員導向至Foodpanda，部分餐廳及生活百貨商戶也會進駐Foodpanda。Deliveroo及Foodpanda 2022年被香港競委會發現對餐廳施加違反競爭限制，最終以承諾換取不採取法律程序。

至於客戶們的資料，Deliveroo稱，不會主動將資料轉給Foodpanda，而是會鼓勵客戶轉用Foodpanda平台。

Deliveroo指出，香港市場佔集團全球總交易額5％，去年盈利率經調整後仍是負數，考慮過多個策略方案認為未能繼續提供最理想服務，也不符合股東最大利益，決定撤出香港，已經提名清盤人處理剩餘資產。

▼美團旗下外賣平台「KeeTa」。（圖／CFP）

▲美團旗下外賣平台「KeeTa」進軍香港。（圖／CFP）

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