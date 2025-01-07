陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

▲大眾點評正對「點仔」進行內測。（圖／翻攝億邦動力）



記者蔡紹堅／綜合報導

美團旗下生活訊息分享平台「大眾點評」近期傳出正在內測一款AI智能工具，名為「點仔」，其功能包含「找店幫手」、「菜品搭配」、「景點伴遊」等，只要輸入特定需求，AI就會綜合網友的評價自動生成回答，幫忙找到合適餐廳、推薦菜品，還有解答各類問題。

根據陸媒「億邦動力」報導，美團高級副總裁張川去年6月曾對外宣稱，大眾點評的最終理想是解決用戶找餐廳點菜的困難，「AI能夠實現，我們也正在做。現在很明顯的變化，把歷史上所有評價會提煉出很短的總結，這個總結非常清晰、有效，對用戶的幫助還是很大的，現在正在實驗，等調好會在全國推廣。」

報導提到，「點仔」的「找店幫手」功能可根據用戶需求，推薦合適的餐廳，包含地點、菜系、評價等資訊。例如，輸入「推薦一些有特色的咖啡廳」，AI就會根據定位自動推薦5家以上咖啡廳，包括開業10年以上老店、環境乾淨、優惠套餐、適合聚會等各類。

「菜品搭配」功能可為用戶提供點菜建議，適合聚餐時需要考慮葷素搭配或不確定什麼菜品的情況，輸入人數、口味、食品品類等需求，就會出現合適的餐廳。

「景點伴遊」是專為用戶提供景點遊玩建議和陪伴服務的功能，通常包括為用戶推薦各大景點資訊、幫助規劃行程、提供遊玩陪伴等，幫助用戶少走冤枉路。

▼「點仔」推薦的咖啡廳。（圖／翻攝億邦動力）

