電價喊漲？　郭智輝：要經審議委員會討論才決定

記者杜冠霖／台北報導

對於電價是否調漲議題，經濟部長郭智輝今（11日）受訪時回應，這由審議委員會來做審查跟討論，最後才會決定。至於在野黨批評電價調漲是情緒勒索？郭指出，台電負債接近5千億，已經到達舉債上限，如果不趕快在財務上調整，未來舉債會有很大困難。也有媒體追問，AIT稱可在核能、再生能源提供協助？郭強調，對任何一種能源抱持歡迎，沒有說哪一個一定要用、哪個不用，政府是多元的能源政策。

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



台電截至去年底累計虧損達4229億元，為防止虧損擴大，經濟部預計本月底召開電價審議會，決議4月電價。國民黨昨召開記者會質疑，經濟部長郭智輝當起「情勒大師」，憑什麼人民的納稅錢要用飲鴆止渴的方式不斷讓綠友友賺飽錢包？與其盲目撥補台電，不如還錢於民，普發兩萬，讓人民用這筆錢去繳電費。

對於電價是否調漲？郭智輝回應，再次說明，是由審議委員會來做審查跟討論，最後才會決定。

也有媒體追問，AIT稱我國土地與能源資源不足，美國可在天然氣、核能方面提供協助，對此，郭智輝強調，對任何一種能源抱持歡迎，沒有說哪一個一定要用、哪個不用，政府是多元的能源政策。

在野黨也質疑，電價調漲是情緒勒索？郭智輝指出，政府主要在調解財務部門，台電負債接近5千億，已經到達舉債上限，如果不趕快在財務上調整，未來舉債會有很大困難。