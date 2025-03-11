AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對台積電公司計劃加碼投資1000億美元於美國進行半導體廠，美國在台協會（AIT）處長谷立言透露，台積電赴海外設廠的原因之一是台灣的土地、能源和水資源不足，而美國可以在液化天然氣、再生能源和核能等方面為台灣提供協助。對此，國民黨立委葛如鈞表示，國民黨將在本會期把相關能源法案列為優先議程。

葛如鈞10日指出，國民黨長期以來對台灣的能源安全表示憂慮，並多次強調穩定能源供應對於產業留台的重要性，而此次AIT的表態顯示美國願意在核能領域協助台灣，這是台灣能源多元化的重要契機。

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

葛如鈞強調，民進黨對此反應過於意識形態化，能源政策應該理性討論，不能成為政治鬥爭的工具，台灣經濟高度依賴電力供應，若無穩定能源，產業將面臨嚴峻挑戰，因此台灣應順應全球趨勢，接納「非碳家園」的理念，推動無煤、低碳的能源轉型，並應將核能納入能源政策的討論範疇。

葛如鈞透露，國民黨將在本會期把相關能源法案列為優先議程，推動台灣從「非核」轉向「非碳家園」，並接納先進核能技術如小型模組反應堆（SMR）的規劃，以回應美方的支持。至於排審時程，他表示國民黨將以民生需求和經濟發展為方針，排定能源法案的審議時程，確保台灣能源政策的穩定和安全。

對於美國的核能協助提議，民進黨立委吳思瑤認為，核能不是唯一選項，台灣應該探索更多再生能源的可能性，政府的能源政策應該多元化，不應單一依賴核能。總統賴清德總統也曾表示，台積電赴美設廠並非因為美方的壓力，而是基於企業自身的戰略考量，台灣的能源政策應該以民生需求和經濟發展為核心，並持續與各界保持溝通。