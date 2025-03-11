全球近半數人「祖先源自烏克蘭」！靠病菌打勝仗　改寫全球基因

▲全球約40億人口的祖先可追溯至5000年前居住在現在烏克蘭境內的遊牧民族「顏那亞人」，圖為在保加利亞發掘中發現的顏那亞人墓葬。（圖／翻攝自Nature期刊）

記者葉睿涵／編譯

哈佛醫學院遺傳學家雷赫（David Reich）領導的最新DNA研究發現，全球80億人口中有約半數人的祖先可追溯至5000年前生活在現在烏克蘭境內的顏那亞人（Yamnaya）。這群游牧民族不僅塑造了歐洲人口結構，也推動印歐語系的擴張，影響範圍遍及歐亞大陸。研究進一步揭示，顏那亞人透過騎馬與征服改變了古代社會，並可能攜帶鼠疫細菌，加速擴張進程。

據《華爾街日報》報導，研究團隊分析了450個歐洲史前DNA樣本與1000個已知的古代樣本，確定顏那亞文化發源於現在烏克蘭的米海利夫卡（Mykhailivka）。大約在公元前3000年，來自伏爾加河（Volga River）的族群與當地人融合，形成顏那亞文化，並向歐洲與亞洲擴張，成為印歐語系發展的關鍵推動力。

▲上圖為歐亞大陸及部分非洲古代人類DNA分佈與遷徙路徑，刻畫了顏那亞人從烏克蘭草原向外擴張的過程。（圖／翻攝自Nature期刊）

研究顯示，顏那亞人的騎馬技術與輪式馬車帶來的巨大優勢，使其迅速征服廣大領土。他們以「庫爾幹」（kurgans）土墩掩埋死者，這些墓葬成為研究顏那亞文化的重要線索。此外，DNA證據表明，顏那亞人的到來通常伴隨當地男性基因的消失，顯示其擴張過程具有強烈的征服性質。

這項研究也驗證了18世紀語言學家瓊斯（Sir William Jones）提出的印歐語系假說，證實包括英語、俄語、拉丁語與梵語在內的數百種語言源自顏那亞人。然而，有學者認為，基因證據仍不足以完全確定語言傳播路徑，顯示學界對此仍有爭議。

值得注意的是，研究發現顏那亞人可能攜帶鼠疫桿菌（Yersinia pestis），在征服過程中無意間傳播疾病，削弱對手的戰力。DNA也顯示，顏那亞人的體型比當時其他族群高大，這或許與其肉類與乳製品飲食有關。顏那亞人後裔之一的雅利安人（Aryans）影響印度與伊朗文化，但在20世紀被種族主義者曲解。雷赫強調，歐洲人基因是多種族融合的結果，人口流動與重塑在歷史上不斷發生。