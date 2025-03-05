電腦族看過來！肩關節夾擠症候群...物理治療師提供預防撇步

▲肩關節夾擠症候群是肩部常見疾病之一。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

現代人隨著工作型態改變與缺乏運動，肩部的問題與日俱增，其中肩關節夾擠症候群即是常見肩部疾病之一，足以影響生活品質，物理治療師提醒，長時間重複性動作或不良姿勢者須特別留意。

中榮埔里分院復健科物理治療師賴芃云說明，肩關節夾擠症候群(Shoulder Impingement Syndrome，簡稱SIS)是指肩膀的穩定性下降，肩峰與肱骨頭之間的空間變窄後，肩部肌腱、滑囊或其它組織在肩關節所處空間受到壓迫，肩部僵硬造成夾擊與磨損，導致活動受限與發炎疼痛，特別是在舉手過頭、搬物品或睡覺時感到疼痛。

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賴芃云指出，SIS容易發生於肩膀重複性動作者：如長時間操作電腦的上班族或家務勞動族、運動員、健身愛好者，若症狀逐漸加劇，會對日常生活造成極大的影響與不便，預防重點則在於維持肩部肌肉的平衡與靈活性：

▲肩膀的良好姿勢。

1.保持良好姿勢：在辦公桌前工作時應保持肩膀放鬆，避免聳肩或不自然的前傾動作，確保手臂與肩部的角度處於舒適狀態(圖2)；2.肩部加強訓練：肩部肌力加強與伸展運動，有助於提升肩關節的穩定性，預防因為肌肉不平衡所造成的夾擠；3.避免過度使用肩部：應注意適當休息與輪換動作，避免過度使用同一肌肉群；4.運動前熱身與運動後的放鬆：充分的熱身可讓肩關節活動範圍更大，降低運動中受傷的風險，運動後的拉伸有助於肌肉放鬆，減少肩部過度緊繃。

賴芃云表示，當出現肩膀疼痛與不適時應及早就醫，早期診斷、發現問題避免惡化，養成良好的運動與姿勢習慣，方可遠離肩膀疼痛，維持舒適的生活品質。