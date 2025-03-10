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中國「對美農產品加關稅」生效　分析師：針對川普基礎選民

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中國報復美國加徵關稅的第二波措施10日生效。（圖／路透）

文／中央社

中國報復美國加徵關稅的第二波措施10日生效，包括對雞、豬、牛肉等農產品加徵最多15%關稅。分析稱，中國的反制措施是針對川普競選美國總統時的基礎選民，但同時為潛在可能的談判留有餘地。

中國此前表示，美國政府以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅，是損害多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，因此宣布10日起對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

法新社近日報導，分析認為，中國的反制措施是策略性地針對川普的基礎選民，同時為潛在可能的談判留有餘地。

報導表示，策緯諮詢公司（Trivium China）的農業分析師Even Pay表示，中國的關稅瞄準打擊川普的要害，就是他競選總統時投票給他的農業「紅色州」；而這表明中國官員已經制定了戰略部署，並可能制定了廣泛潛在目標的清單。

根據美國農業部的數據，2023年中國進口290億美元的美國農產品，超過其他國家。

中國報復美國加關稅的第一波措施，是由2月10日對煤炭等加徵15%關稅，對原油、大排氣量汽車等加徵10%關稅。據華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute），這些措施可能會影響美國多達70萬個職位，當中接近2/3是位於去年總統選舉中川普得票居多的縣。

不過，有專家認為，中國的反制措施不會令這些紅色州份不支持川普，而且是當中國反擊愈大，川普的基礎選民愈支持他。

另有專家們認為，與川普全方位加徵關稅相比，中國迄今表現比較克制。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，相對於美國，中國反制措施有限是由於兩者在手段、實力和靈活性方面都有差距。

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