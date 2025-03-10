全國原民運動會即將展開！台東今迎接聖火傳遞

▲全國原住民族運動會聖火傳遞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由高雄市承辦的114年全國原住民族運動會，大會聖火於10日傳至台東縣政府後繼續向北傳遞。台東縣政府教育處副處長黃玉燕在教育處新大樓廣場迎接聖火，隨後聖火在花東交界處交接給花蓮縣，繼續傳遞。

作為運動會精神象徵的聖火，已於3月4日由高雄市政府運動發展局前往高雄市桃源區美蘭部落取母火，並於3月10日自高雄市運發局出發，展開7天的全國傳遞行程。當天下午3時，聖火抵達台東縣政府教育處，由教育處副處長黃玉燕代表縣長饒慶鈴迎接。大會聖火組的高雄市政府運發局主任秘書將聖火轉交黃副處長後，再交由寶桑國中田徑隊七名隊員進行傳遞。雙方除了互贈紀念品，並一同高喊活動主題「原聚Takao 湧動未來」，為選手加油打氣。隨後，聖火從台東縣政府出發，前往花蓮縣，繼續北上傳遞。

台東縣政府教育處副處長黃玉燕表示，台東縣全力支持本屆原住民族運動會，並祝福選手在比賽中發揮最佳實力。今年的全國原住民族運動會將於3月19日至24日舉行，為期6天，賽事將在高雄市及各競賽場地進行。本屆台東縣代表隊共招募了780位原住民族運動員，參加18項競技項目，包括田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、競舟、傳統鋸木、傳統狩獵等。

目前，選手們正積極備戰，力求突破自我，為台東爭光。其中，柔道、角力、棒球、田徑、舉重及傳統鋸木等項目奪牌呼聲極高，代表隊士氣高昂，目標奪得總冠軍獎盃。