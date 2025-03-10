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信了股圈友人「投資公司」慘爆！退休苦主崩潰：6600萬全沒了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙手法不斷翻新，有人被騙就是一生積蓄都沒了。內政部警政署「165打詐儀錶板」指出，有退休人士在股票圈友人推薦下，加了一間投資公司的LINE，狂砸現金還抵押房子，結果6600萬全沒了，整個崩潰不已。

該名受害者表示，退休後某天，一名失聯多年的股票圈友人突然來電話家常，對方透露有一個投資管道很棒。他默默觀察一段時間後，認為真的有賺頭，便聽從朋友邀約加入冒名「萬圳光投資公司」的客服LINE。起初，他先拿200萬試水溫，冒名「萬圳光投資公司」還派專員到府收款。

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事後，友人告訴他獲利績效不錯，一周後他便再投入200萬，同樣有專員到府服務。豈料友人與冒名「萬圳光投資公司」的客服一搭一唱，讓他信心大增，開始瘋狂加碼進場。到府收款的專員在每次清點完數百萬現金後，都煞有其事地交付「存款收據」作為投資憑證。

後來手頭現金沒了，他還將房子拿去民間借貸抵押，並將房子預告登記設定給借貸公司，心想「反正到時候獲利了結，還錢就可以改回來了。」

直到前陣子，與兒子閒聊時提及投資一事，兒子得知他已經交出6千6百多萬現金給一間不見經傳的投資公司，甚至連房子都抵押借貸了，告誡他可能遭遇詐騙，要他趕緊向警方報案。

面對警方詢問案情，他才回過神，「雖然每次交款，都覺得自己離財富自由又更近一步，但是萬圳光公司聲稱的獲利，至今我連半毛錢都沒拿到」。如今他欠下一屁股債，懊悔不已，只怪遇到詐騙分子鼓吹投資卻糊塗一時，不但千萬積蓄飛了，連房產都抵押設定成別人的名字。

「165打詐儀錶板」就分享4點防詐小撇步，「1、投資，請循合法管道，例如銀行或券商，才有保障。」「2、聽到穩賺不賠、到府收款，一定是詐騙。」「3、有投資相關文件疑慮，請洽金融監督管理委員會查證。」「4、有任何詐騙疑慮，請撥打165諮詢。」

另外，也解析詐騙話術，「1、失聯許久的假友人突然重新聯繫，鼓吹投資。」「2、引導加入假投資公司的LINE等通訊軟體對話群組。」「3、誘騙面交資金，營造小額獲利假象。」「4、慫恿動用巨額資金或不動產抵押，加碼投資。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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