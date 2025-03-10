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大陸 大陸焦點 特派現場

科技股最受青睞！　韓國人大量買入「港股」…較上季成長2倍

▲首爾市江南區商業中心。（圖／CFP）

▲相關數據指出，韓國投資者淨買入規模排前10的海外股票中，中國股票佔據6席。（圖為首爾市江南區商業中心／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國證券存託結算院近日公開的最新數據顯示，2月份，韓國投資者投資A股和港股的月交易額達7.82億美元，較上季成長近200%。韓國最大證券公司的數據也指出，2月17日至28日，韓國投資者淨買入規模排前10的海外股票中，中國股票佔據6席，其中科技股最多。

據《央視財經》報導，近期，韓國股市整體表現平平。2月以來，韓國綜合股價指數的漲幅不到2%，越來越多的韓國投資人將目光轉向海外市場。韓國證券數據顯示，2月份，韓國投資者投資A股和港股的月度交易額，環比增長近兩倍，創2022年8月以來新高。

▲▼陸股,A股,滬指,紅盤,大漲。（圖／視覺中國）

▲今年2月以來，香港恆生指數大漲19.81%。（圖／CFP）

韓國最大證券公司最新數據顯示，2月17日至28日，韓國投資者淨買入規模排前10的中國股票，多為電動車、人工智慧、晶片等，科技業的龍頭企業，對港股科技板塊的參與度較高。

有專家分析認為，在近來全球經濟不確定性加劇的背景下，中國科技業憑藉著技術創新，不斷取得突破。同時，不少韓國投資人也看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技業的扶持力道。

報導指出，今年2月以來，香港恆生指數大漲19.81%，恆生科技指數暴漲27.81%，去年9月以來的漲幅更是高達70%。 A股上證指數、深證成指、創業板指、科創50、北證50亦全線上漲，其中科創50、北證50漲幅分別達16%及32%。相較之下，韓國綜指漲幅不足2%，美股道瓊斯、納斯達克、標普500則全線下挫。

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