2025首「天赦日」！求財祈福轉運　SOP手把手教你拜

▲2025首天赦日！求財祈福轉運，SOP手把手教你拜。（資料照／記者姜國輝攝）

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記者王威智／綜合報導

今天是2025年3月10日，農曆2月11日，這一天是特別的天赦日，被視為玉皇大帝赦免人間過失的日子。許多民眾前往天公廟進行誠心祈福和懺悔，祈求上天寬恕並改善運勢。

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天赦日一年僅有5至7天，源於天干地支的特殊組合，被認為是轉運招財、消災解厄的最佳時機。根據傳說，這一天是玉皇大帝開恩特赦的日子，能洗清冤屈、赦免過失，讓人們有重新開始的機會。

怎麼拜？祈福流程報你知

淨手淨心：拜拜前洗手淨面，保持心態平和。

擺設供品：將供品擺放在案桌上，包括清茶、五果、素食餅乾等。

上香點燭：點燃香燭，並將香插入香爐中。

稟告神明：誠心向玉皇大帝稟告自己的姓名、生日、住址等，唸出手寫的懺悔文。

祈求：祈求玉帝赦免罪過，保佑平安健康、心想事成。

擲筊：懇求天公開恩赦罪。

燒金紙：燒化金紙、懺悔文、九轉蓮花。

供品與祭品

民眾會準備多種供品和祭品，以表達對神明的敬意。常見的供品包括黃紙紅字的祈願文、高品質香品、帶殼花生、龍眼、湯圓和素果等。

禁忌與注意事項

天赦日最忌殺生，建議提前購買三淨肉或選擇素食宴會。此外，應該說好話、做好事，以保持良好的心態和行為，還應避免爭吵和不當行為，以保持家庭和睦。

天赦日是民眾祈福轉運的最佳時機，也是檢視自身過錯、改善人生的重要機會。通過誠心懺悔和祈求，人們可以重新開始，迎接更好的未來。

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