蛇年首個「天赦日」來了！補運補財好時機　專家教你拜拜流程

▲阿谷老師說明天赦日祭拜重點。（圖／阿谷老師提供）

文／阿谷老師

「天赦日」是民間道教信仰中，祈求玉皇大帝開恩赦罪的日子。這天是玉帝給予眾生思過悔改的機會，民眾可以到主祀玉皇大帝的廟宇誠心向上天懺悔自己前世今生犯下的罪過，祈求天恩開赦，除了可以赦免罪過，還可以在這天補財庫和補緣。而阿谷老師也提供天赦日拜拜正確的供品準備和祭拜流程。

每個人生來都帶有前幾世輪迴的功過之外，今生可能也會有過度執著、認為自己受到傷害、有意或無意傷害別人、講別人壞話或抱怨等等的罪過，這都會形成個人運勢、財運或生活中的阻礙，因此玉皇大帝特地給予眾生天赦日，讓眾生悔過赦免罪過和祈福解業。

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天赦日是依據季節的「祿日」或「望日」而定，每年日期不固定，2025年總共有6天，今年的第一天就在3月10日（農曆2月11日），需特別注意的是，天赦日的祭拜對象是玉皇大帝，因此民眾要到天公廟上香，祈求消災除厄、否極泰來。

另外，想「補財」和「補緣」的民眾可千萬要把握機會！天赦日補財可以透過神明加持，修補並顯化出個人原本命中帶有的財富，這時不僅可消除財運上的阻礙，有時候也可以防止財運損失；而補緣則是可以祈求和特定對象或者是工作上貴人的緣分。

【天赦日的祭祀供品】

3杯清茶、5樣素食餅乾、12顆帶殼桂圓、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花 帶有好運寓意的水果（如蘋果、香蕉、橘子、鳳梨等）。若是在家中擺案桌的話還需要準備蠟燭一對。

手寫懺悔文一份、神明金紙一份（天公金、福金、壽金、刈金、補運金）

【祭拜流程】

最佳祭拜時間為「清晨5點到下午3點間」，祭祀時先向玉皇大帝稟告自己的「姓名、生日、年齡、居住地址」，接著唸手寫懺悔疏文，祈求玉皇大帝開恩赦罪。之後等待香燒過半，擲笅詢問神明能否燒化疏文，得到聖筊後就可將神明金紙、懺悔疏文、九轉壽生蓮花一起燒化，最後把桂圓敲碎吃掉，並把外殼投入金爐，就完成整個祭拜儀式。