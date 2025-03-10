國民黨提倒閣阻大罷免？　林俊憲指民眾黨會團滅：黃國昌不是笨蛋

▲立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨原先採「以罷制罷」應戰大罷免，但第一階段就遇挑戰，如今傳出黨主席朱立倫態度轉變，有意與民眾黨主席黃國昌討論倒閣選項。不過，民進黨立委林俊憲指出，依現在民調，民眾黨倒閣重選後會被團滅，黃國昌不是笨蛋。

林俊憲說，倒閣其實是假議題，因為藍不敢，白不要，以現在支持度來看，真的倒閣重選，8席白委會團滅，黃國昌又不是笨蛋。

林俊憲表示，藍也不敢提，因為同樣的，以目前來看，倒閣國會改選，國民黨席次一定更差，現在其實是朱立倫對大罷免拿捏不定，沒有想法，沒有戰略，像一開始喊以罷制罷，卻用的亂七八糟。

大罷免遍地烽火，中選會陸續公布一階通過之罷免案，由各地公民發起的罷藍委全壘打，共有32件成案，而藍營欲反制啟動罷綠委卻掛蛋。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。值得注意的是，若提出罷免案經宣告不成立，則同一被罷免人不得再被提案罷免。