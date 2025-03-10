22歲藥頭組成48人販毒集團！暴力恐嚇取財　南投檢警跟監破獲

記者高堂堯／南投報導

年僅22歲的魏姓男子竟帶頭組織多達48人的販毒集團，在南投、名間等地區販售第三級毒品愷他命、咖啡包等違禁物，以此牟取暴利；檢方指揮警方專案小組經偵辦後，動員236名警力一舉破獲該集團，訊後移送法辦並起訴。

▲南投警方偵破販毒組織集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣警察局指出，刑警大隊科偵隊去年接獲情資，發現有幫派吸收該縣居民，並利用年輕人對毒品的好奇心組成販毒集團，部分受害民眾因無力負擔高額毒品費用，導致家庭與社會問題日益嚴重；進一步調查發現：該幫派成員曾因販毒遭查獲交保後懷恨在心，即以魏姓藥頭(92年次)為首，多次對相關人士施以暴力恐嚇、索討金錢賠償，嚴重影響地方治安。

警方組成專案小組經長期跟監埋伏、見時機成熟後，報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦，並向南投檢(院)聲請拘票及搜索票，於去年7月1日至4日動員執行搜索65處，逮捕以魏姓主嫌為首的販毒組織集團共48人(含組織犯罪者 7人、販毒藥頭 6人)，並查扣查扣手機17支、本票44張、霰彈槍子彈3顆、磅秤4個、K盤6個、分裝袋3袋、(愷他命21包、咖啡包90包、毒品哈密瓜錠10片、大麻乾燥花1.81公克，屬第二、三、四級毒品共273.95公克)、提款卡2張、現金5萬9600元、自小客車1部等贓(證)物。

全案依刑法恐嚇取財、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦後，已於去年8月份起訴在案；縣警局局長謝宗宏表示，隨著社群網絡發達，網路販毒具有高度隱密性，不易被發現真實身分，販毒者利用其特性，建立特殊販毒網絡，因此必須透過溯源追查澈底掃蕩網路販毒，展現警方強力打擊犯罪的決心，為南投縣營造良好的治安。