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上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

記者唐詠絮／彰化報導

又來了，彰化市竹中里月初發生有水鹿誤闖民宅受困數分鐘後撞破圍籬逃逸，日前深夜彰化民眾走在巷子內，突然撞見一頭活生生的水鹿，站在巷弄內，小聲說「三小啊」，靈敏的水鹿聽到人類的腳步聲及說話聲，立即搖著尾巴一溜而走，有民眾吐槽，彰化人口數呈現負成長，「人走了、鹿都來了」，往後恐會經常看到小鹿斑比逛大街。

▲彰化市巷弄內深夜驚見水鹿。（圖／翻攝自黑色豪門企業 民眾提供）

▲彰化市巷弄內深夜驚見水鹿。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

該段影片被網友po上「黑色豪門企業」，畫面中一名男子拿著手機深夜拍攝，繞過一段彎曲巷弄，眼前出現的不是浪浪也不是喵星人，竟是一頭水鹿，該頭水鹿在巷子裡駐足，聽到民眾的聲音，立即轉了頭，然後小快步離去。

▲彰化市巷弄內深夜驚見水鹿。（圖／翻攝自黑色豪門企業 民眾提供）

▲水鹿深夜闖民宅。（資料圖／民眾提供）

近幾年來，彰化八卦山區經常有水鹿現蹤、台74線上也出現水鹿與人車爭道，甚至遭到「路殺」，險象環生，今年1月底，一輛轎車行經台74甲線東外環道時，突然從對向路邊竄出一頭巨大水鹿，轎車閃避不及，迎面衝撞，水鹿瞬間噴飛落地，疑似左腿遭撞傷，一拐一拐的再跨越對向車道奔逃回樹林。

▲彰化市巷弄內深夜驚見水鹿。（圖／翻攝自黑色豪門企業 民眾提供）

▲彰化台74甲線水鹿闖入。（圖／民眾提供）

彰化市竹中里3月2日，凌晨傳出水鹿誤闖民宅、這頭水鹿衝進民宅巷弄，受困數分鐘後撞破圍籬逃逸，如今再傳出有水鹿在彰化市現蹤，原本只會出現在八卦山的水鹿，不僅闖車道也會出現在民宅，且「頻率愈來愈高」讓居民嚇了一跳。

民眾對此紛紛猜測，可能是八卦山區水源食物匱乏因而下山覓食誤闖，也有可能是近日掃墓不慎引發火警，棲息地被破壞，不過也有民眾笑稱，彰化人口連年少掉1個鄉鎮，水鹿卻越來越多，未來水鹿逛大街景象更不足為奇了。

▲彰化八卦山民宅有水鹿闖入。（圖／民眾提供）

▲彰化八卦山民宅有水鹿闖入。（圖／民眾提供）

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷表示，依照這3年的統計數據，前年有通報6次、去年也通報過6次，狀況還好，水鹿會往平地遷徙覓食，機率會比較高，民眾如果發現有水鹿出現，記得切勿驚擾與餵食，讓牠在野地上自然生存，如果發現受傷的野鹿，也提醒民眾通報縣府農業處做後續處理。

水鹿出現的原因，有可能是冬季食物較少，才會出現在平地，目前主要發現水鹿的地點大都在彰南路及山腳路一帶，縣府工務處都有設置「水鹿出沒」標誌，請用路人行經該路段時，減速慢行。

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