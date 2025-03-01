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「七星連珠」音樂會人潮爆滿　七星潭共享音樂盛宴抽大獎

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於28日在七星潭舉辦「七星連珠 Hualien Starry Night - 七星音樂會」，與民眾一同在星空下聽音樂、逛市集迎接228假期的第一天，活動從下午四點正式展開，整個活動非常熱鬧也充滿溫馨。

活動現場安排星光市集、親子互動秀、音樂演出、火舞劇場及專業星空導覽等豐富活動，現場人潮洶湧，攤位皆大排長龍，更有香港遊客共襄盛舉，享受一場結合音樂與天文的夢幻之旅，立法院國民黨團總召傅崐萁也蒞臨現場與民同樂。

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動開場特別安排親子互動秀，由雷恩老師帶來精采的表演，魔幻與驚喜交織，讓現場氣氛瞬間洋溢著歡樂與夢幻的氛圍，隨著趣味十足的互動，歡笑聲與掌聲此起彼落，讓大朋友及小朋友沉浸在童趣與驚喜之中，溫馨而熱鬧的氛圍為音樂會揭開序幕。

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

團體表演於17時10分開始，由5組嘉賓接力登台，帶來風格多元的精采演出。首先，由「花囍臨門樂團」以溫柔的歌聲與細膩編曲，獻唱經典名曲《Starry, Starry Night》，接著，「洄響樂坊」以中西合璧的樂曲，融合傳統與現代元素，展現獨特音樂魅力。隨後，「曼波魚爵士樂團」重新詮釋耳熟能詳的經典爵士樂，讓現場觀眾隨著輕快旋律搖擺；「Vadim Novikov」則是透過空靈鼓演奏悠揚旋律，營造寧靜悠遠的氛圍，帶來心靈療癒之音。而最後登場的「origin 起源劇團」以震撼視覺的火焰舞蹈表演，在星空下舞動火光，為這場音樂盛宴畫下最炫麗的句點。

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼星光市集人潮洶湧，攤位皆大排長龍。

當天晚間雲層較厚，透過天文講師吳建德進行專業星空導覽，解析「七星連珠」的成因與科學意義，並透過有獎徵答與現場民眾互動，增添活動的趣味性，讓這場星空饗宴更加豐富。活動現場的星光市集更精選了36攤花蓮在地特色美食與手工藝品，匯聚在地職人的匠心手作與特色風味美食，讓民眾在欣賞星空與音樂的同時，也能品味花蓮的好食好物，深刻體驗花蓮的獨特魅力。

▲▼「七星連珠音樂會」從當天下午四點正式展開，非常熱鬧也充滿溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外現場也抽出中華經典賽直播抽獎活動的獎項，包含55型4K Google TV、烤箱、十人份電子鍋、烤麵包機、500元禮券等共259項好禮，中獎名單將公布在花蓮觀光粉絲團FB上，除一獎須在七星連珠音樂會現場外，其餘得獎人請在今年3月17日前至花蓮縣體育會領取（花蓮市達固湖灣大路1號；領取時間為上班日上午9時至12時：下午2時至5時），領獎請攜帶存根聯正本與身分證正本。

「流星花蓮」天文旅遊系列活動精彩不斷，8月2日及8月23日將分別於富里鄉農會羅山展售中心草坪及七星潭海灘辦理兩場次「花蓮星光音樂會」，邀請民眾再度走進星空之下，感受大自然的純粹魅力。白天可探索富里與七星潭的獨特自然風光，夜晚則在星空下享受動人音樂與在地美食，與親朋好友共享浪漫時光，留下最珍貴的回憶，歡迎大家前來享受與大自然合而為一的愉悅舒緩。

活動詳情請上「花蓮觀光粉絲團」網站（https://www.facebook.com/hltour）。

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