出席熊本縣日台會館開幕　黃偉哲盼更加深台南熊本深厚情誼

▲台灣與熊本友好交流一環的「日台會館」，3日作為在台積電熊本廠所在地的菊陽町盛大開幕，台南市長黃偉哲應邀前往祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台灣與熊本友好交流一環的「日台會館」，3日作為在台積電熊本廠所在地的菊陽町盛大開幕，台南市長黃偉哲應邀與熊本縣知事木村敬、菊池市長江頭實、熊本銀行坂本俊宏總裁以及駐福岡辦事處陳銘俊總領事、御嵿國際股份有限公司孫正強董事長、李日東副董事長等人，聯袂慶祝台日交流又開啟新的里程碑。

黃偉哲市長表示，台南跟熊本近年有很多交流合作，特別是台積電進駐熊本之後，不論是地方政府、還是民間企業、學校間的往來更是頻繁，2024年8月台南市參加御嵿熊本台灣祭活動行銷台南農特產品、11月熊本縣派員來台南交流高科技園區所需的再生水廠建置營運經驗，且東區跟熊本縣的菊池市締盟等，無不顯示雙方的合作與交流密切，今天日台會館的開幕，也見證了台南跟熊本的共同發展，未來更盼透過日台會館的營運，促進台灣跟日本、台南跟熊本間的友好關係更深化。

由於「日台會館」不僅將提供台灣料理，更會販售來自台灣的商品，黃偉哲市長對此也表示，台南有400年以上歷史，發展出道地的辦桌文化和小吃，很高興能看到象徵台南傳統的美食文化能再現於熊本，而台南更是台灣重要的農產地之一，特別是鳳梨、芒果、文旦、蜜棗、虱目魚、蝴蝶蘭，還有去年6月甫獲准出口日本的紅肉火龍果等，都是台南非常具代表性、非常受消費者喜愛的農漁產品，期待這些好產品未來能透過日台會館的平台，介紹給更多日本好朋友品嚐。

熊本縣的木村敬知事則分享，為了促進熊本跟台灣人民的相互交流，增進對彼此文化和飲食習慣的理解，包括菊陽町在內的熊本縣內多個地區舉辦了各種活動，使雙方的相互了解日益加深，而知事也對「日台會館」將成為連接熊本與台灣的橋樑寄予厚望，他指出，日台會館的開幕，讓熊本與台南，以及日本與台灣新的交流進入新局面，今後他也將更努力促進日本與台灣的友誼。

由御嵿國際餐飲集團所打造的日台會館，前身為當地知名婚宴場地，以典雅純白禮堂建築、優美環境著稱，且鄰近台積電熊本廠與熊本機場，未來該會館將會推出經典台灣桌菜及特色小吃，並販售台灣商品，將台灣料理文化以及優質產品介紹給熊本縣民，讓台日的交流更進一步。