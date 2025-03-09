不想慘死俄國！北韓年輕人「斷指」逃兵　當局又出恐怖新規

▲在庫斯克作戰，並遭到烏軍俘虜的北韓士兵，被送往基輔接受審訊與治療。（資料照／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

北韓年輕人近期盛行「自行砍斷手指」以逃過兵役的風氣，因為他們擔心入伍之後，會被送到俄羅斯戰場上，最終不幸慘死。不過，平壤當局已經注意到這個現象，並且祭出更嚴苛的徵兵規定。

《自由亞洲電台》（RFA）引述平安北道一位居民說法報導，北韓最近改變了入伍條件，根據最新規定，只要「還剩下1根手指」，就必須無條件入伍。

《Daily NK》日文版也報導，北韓最初的徵兵規定指出，如果沒有右手食指，無法扣下扳機，就會被排除在徵召名單之外。因此，一些年輕人為了逃過兵役，竟自行切斷右手食指，表面上宣稱是意外事故，實際上卻是自殘行為。

▲北韓援俄的士兵數量，據悉已經超過1.2萬人。（圖／達志影像／美聯社）



對此，平壤當局已經改過一次規定，要求必須「缺少雙手食指」才能豁免，未料人們竟然砍掉雙手食指，於是政府再度改變規定。

這位居民透露，隨著兵單寄到家中，役男與其家屬都非常恐懼，想盡辦法逃離兵役，這種氛圍正在擴散中，「得知我國（北韓）軍人在俄羅斯戰場上慘死的消息，大部分人都試圖拒絕入伍。」

去年底開始，平壤派兵援俄，把北韓部隊送往最前線的庫斯克（Kursk）地區，據說迄今已經超過1.2萬人。根據烏克蘭、南韓及西方情報估計，俄軍與北韓軍已有至少4000名士兵陣亡。儘管如此，北韓仍持續投入部隊至戰場，並與俄軍加強戰術聯合作戰。

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