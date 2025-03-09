高醫大生深夜跑外送遭酒駕撞死！父母認屍痛哭　校方遺憾不捨

▲台中西屯區黎民路與凱旋路口8日凌晨發生死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

台中市西屯區8日凌晨發生一起死亡車禍，一名22歲陳姓男外送員遭到酒駕闖紅燈的吳姓駕駛開車撞上，吳男不僅肇逃還被查出沒有駕照，今(9日)遭到台中地院收押。陳姓外送員是高雄醫學大學的職能治療系學生，校方對此憾事感到不捨，將全力協助家屬相關事宜。

事故發生在8日凌晨3點多，警消獲報，西屯區黎明路三段與凱旋路口發生一起車禍。救護人員趕抵現場時，發現一名騎士倒臥路邊，已沒有呼吸心跳，現場還遺留大量血跡，緊急將他送醫救治，但傷勢嚴重仍宣告不治。

車禍現場一片狼藉，機車殘骸四散、車體扭曲變形，而肇事車輛卻不見蹤影。警方調閱監視器追查，發現吳姓男子當時駕駛一部豪華休旅車，闖紅燈後高速撞擊陳姓外送員，肇事逃逸，躲了1個多小時才到西屯派出所投案。

▲酒駕男撞上外送員後隨即逃逸。

據悉，死者陳姓男子就讀於高雄醫學大學，大四到中部醫院實習，為補貼家用，深夜仍辛勤跑外送，不幸遇上死劫。陳男父母8日從台北趕到台中認屍，在醫院太平間崩潰大哭，難過兒子的人生才剛要開始，就遭到酒駕撞死，希望司法能還他們一個公道。

高醫大表示，職能治療系陳同學發生交通事故過世，校方深感悲痛不捨，並向家屬表達最誠摯的哀悼，學校已於第一時間啟動關懷機制，全力協助家屬處理相關事宜；並提供必要的心理支持與諮詢服務，陪伴師生度過這段艱難時刻。

肇事的吳姓男子為洗車工人，並未考取駕照，且於事發前與朋友在KTV飲酒狂歡，酒後向友人借豪車返回住處。經酒測，吳男酒測值達0.37毫克，依肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等罪遭移送。台中地檢署8日晚間複訊後，向台中地院聲請羈押，今早地院裁准。