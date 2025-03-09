無照酒駕男開「阿法」撞死高醫大生！車不是他的…警方要罰車主

▲這輛被撞爛的「阿法」不是吳男車輛。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區昨（8）日發生死亡車禍，高醫大陳姓學生跑外送途中，遭無照酒駕、闖紅燈的吳姓男子撞擊，陳送醫搶救不治。據查，吳男肇事時開的頂級休旅車「阿法」並非自己車輛，警方將針對讓沒有駕照的人開車，依法對車主製單舉發。

警方調查，陳男（22歲）昨日凌晨3時許，跑外送行經台中市西屯區黎明路三段、凱旋路口，與開車闖紅燈的吳男（23歲）發生碰撞，導致陳男噴飛倒臥路邊，傷重不治，吳男則肇事逃逸。

據了解，陳老家在北部，目前就讀高雄醫學大學職能治療系，大四前往台中的醫院實習，為減輕家人經濟壓力決定當外送員，未料在跑外送途中遭遇橫禍。

據查，吳為苗栗人，在苗栗有毀損、妨害自由等前科，並有3次無照駕駛紀錄，近期到台中擔任洗車廠員工。案發前他跟朋友在KTV狂歡，結束後開著頂級休旅車「阿法」準備返家，發生車禍後逃回台中住處，經友人勸說投案，警方測得酒測值0.37毫克。

此外，該輛黑色「阿法」是車主租借給洗車廠業者，作為接送客人之用，而業者指派吳男擔任駕駛。讓無照的吳男開車，警方將依據道交條例第21條6項對車主製單舉發，至於車主是否對此知情、或將責任歸咎在洗車廠業者，將由當事人自行舉證，向執法單位釐清。

吳昨日在警詢後移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，依酒駕致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌向台中地院聲押，法院裁准。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。