KTV狂歡後開「阿法」闖紅燈　撞死高醫大生！肇逃男黑歷史曝

▲吳男肇事逃回住處後「越想越害怕」，在友人勸說下才自行投案。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區昨（8）日發生死亡車禍，擔任外送員的陳姓醫學生，遭無照、酒駕、闖紅燈的吳姓男子撞擊，陳送醫搶救不治。據查，吳男前科累累，昨肇事逃回住處後「越想越害怕」，在友人勸說下才自行投案，案經台中地檢署依酒駕致死等罪聲押，法院裁定准押。

警方調查，陳男（22歲）昨日凌晨3時許，跑外送行經台中市西屯區黎明路三段、凱旋路口，與開車闖紅燈的吳男（23歲）發生碰撞，導致陳男噴飛倒臥路邊，傷重不治，吳男則肇事逃逸。

據悉，陳是北部人，是高雄醫學大學職能治療系學生，大四至台中的醫院實習，為減輕家人經濟壓力決定當外送員，未料在跑外送途中遭遇橫禍。

據查，吳為苗栗人，在苗栗有毀損、妨害自由等前科，並有3次無照駕駛紀錄，近期到台中擔任洗車廠員工。案發前他跟朋友在KTV狂歡，結束後開著頂級休旅車「阿法」準備返家，行經事故地點發生車禍。

吳男肇事後驚慌逃逸，逃回西屯區住處，回到家中後他心神未定，撥打電話給友人詢問該如何處置，友人則勸說投案，並由友人將吳載往派出所，投案後警方仍測得吳的酒測值為0.37毫克。

全案於昨日相驗，檢察官初驗後認有照CT必要，釐清確切死因，目前遺體尚未發還；吳男昨在警詢後移送台中地檢署，檢方複訊後依酒駕致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌聲押獲准。

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