「反惡罷」民眾黨態度轉保守？　黃國昌：匿名放話不可取

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免遍地開花，第1階段連署罷藍立委成案數多達32案，反觀綠委0案仍待補件，外傳此結果也牽涉到另一在野陣營民眾黨的態度，對「反罷免」的態度走向保守。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）說，「我看了非常的驚訝，民眾黨內部根本沒有這樣的討論」，匿名報導放話是很不可取的現象；他強調，民眾黨對深化、守護台灣民主且反對綠色威權的立場上，從來都沒有動搖過。

黃國昌說，針對大罷免他要再強調一次，目前台灣國內外要面對的問題，解決的問題真的太多了，特別是非常多基層的人民不管在生活上還是在工作上，都面對了相當的衝擊。

黃國昌指出，政府應該是做實事的時候，也因此從農曆年的時候就一而再再而三的呼籲賴清德總統，以台灣為念、以蒼生為念，好好的做一點實事，不要一天到晚在搞撕裂台灣社會的事情，「特別是由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性」。

針對媒體報導針對大罷免態度轉趨保守，黃國昌說，同仁有轉相關報導給他看，「我看了非常的驚訝，因為我必須要說，民眾黨內部根本沒有這樣的討論」。

黃國昌直言，在沒有這樣討論的情況之下，引用匿名放話本黨立場轉趨保守，是不是轉趨保守是一回事，但問題是，怎麼會無中生有去生這種東西？身為民眾黨主席，從來沒有聽過這樣的話，更沒有參與這樣的討論，用匿名報導放話要代表民眾黨發言，這不是一個很可取的現象。

黃國昌重申，在剛剛所講的那個原則之上，民眾黨對於要深化台灣的民主、要守護台灣的民主、反對綠色威權，這件事情的立場上，從來都沒有動搖過。