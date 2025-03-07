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立委蔡易餘爭取朴醫擴建病床提升醫療能力　衛福部力挺

▲▼ 急診壅塞醫護負擔重 蔡易餘促衛福部加速審查朴子醫院增床 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 急診壅塞醫護負擔重，立委蔡易餘促衛福部加速審查朴子醫院增床 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區醫院急診壅塞問題日益嚴重，導致醫護人員負擔加重，壓力難以紓解。為提升醫療量能，立委蔡易餘今天下午在朴子醫院召開「紓解嘉義急診壅塞，強化醫療量能」會議，邀集衛福部常務次長周志浩、嘉義縣衛生局長趙紋華、副議長陳怡岳、縣議員姜梅紅等多方代表，共同研商改善對策，並協助朴子醫院爭取擴建13床急性一般病床，以紓解急診壓力。

▲▼ 急診壅塞醫護負擔重 蔡易餘促衛福部加速審查朴子醫院增床 。（圖／記者翁伊森翻攝）

會議中，朴子醫院院長賴仲亮表示，目前醫院共有246張病床，包括急性後期、慢性病房與護理之家等服務，然而，隨著區域內醫療需求增加，現有病床已難以應付未來發展。為此，醫院規劃在醫療大樓四樓增設13床急性一般病床，以提升醫療服務能量，滿足在地居民需求，並強化急性醫療資源供應。

對於擴建病床計畫，蔡易餘提醒，在病床增加的同時，也需要添增醫護人力，才能真正達到強化醫療量能的目的；嘉義縣衛生局長趙紋華表示，將請朴子醫院盡快提交完整計畫，並承諾縣府將全力協助，加速送審衛福部，以利後續核准作業。衛福部醫事司則回應，計畫案送達後將優先安排審查，確保審核程序順利進行，盡快讓醫院完成擴建。

▲▼ 急診壅塞醫護負擔重 蔡易餘促衛福部加速審查朴子醫院增床 。（圖／記者翁伊森翻攝）

會議上，立委蔡易餘也指出，嘉義長庚醫院與朴子醫院同處朴子市，卻出現病患大量湧向長庚、導致急診壅塞的狀況，反觀朴子醫院卻因醫療資源分配問題，被認定為醫療量能過剩，形成資源錯置的問題。

蔡強調，朴子醫院地理位置「不山不市」，既不屬於偏遠山區，也非大城市核心，導致醫院發展受限，既無法獲得偏鄉醫療補助，也無法享有都會型醫院的資源支援，使得醫療量能提升更加困難。

▲▼ 急診壅塞醫護負擔重 蔡易餘促衛福部加速審查朴子醫院增床 。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，衛福部常務次長周志浩表示，將與醫福會共同討論朴子醫院未來定位與發展方向，並建議嘉義縣衛生局協助促成朴子醫院與長庚醫院的合作，尋求更好的醫療資源調配方案，以確保嘉義地區醫療體系的穩定運作。

 
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