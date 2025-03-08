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國民黨北市黨部啟動反制活動　黃呂錦茹：罷免「雙吳」有信心

▲▼國民黨北市黨部主委黃呂錦茹國民黨主席朱立倫台北市長蔣萬安出席國父孫中山先生逝世100周年緬懷紀念植樹活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨青年軍日前針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案進行補件。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（8日）受訪時表示，吳思瑤、吳沛憶的仇恨值高，若在野合作，罷免案絕對會通過。

黃呂錦茹上午出席國父孫中山先生逝世100周年緬懷紀念植樹活動。會後，媒體針對罷免議題問，市黨部是否已針對罷免案進行組織動員？黃呂錦茹回應，有，從這個月開始，他們會發動反罷免活動。

黃呂錦茹指出，針對在台北市的12個選區進行一連串的里民、黨員、社團或慶生會活動，凝聚黨員、朋友或支持者，保住5名立委。

針對第1、5選區的吳沛憶、吳思瑤，黃呂錦茹說，她們兩人的仇恨值都很高，若在野黨再次團結來罷免，力量一定夠，而且絕對會通過，對罷免吳思瑤、吳沛憶充滿信心。

至於是否會提供資源啟動罷免組織戰？黃呂錦茹表示，沒有想過投入經費支援民團，因為罷免活動是不是可以捐款或向社會募款，現在還找不到相關的法源，都要依據法律，目前都是由黨員自己募款、自己籌款來做罷免活動的經費。

媒體也問，是否會跟民眾黨接觸？她說，民眾黨是國民黨在立法院重要的夥伴，也是要結合的罷免和反罷免夥伴之一。
 

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國民黨市黨部黃呂錦茹罷免吳思瑤吳沛憶

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