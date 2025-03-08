國民黨北市黨部啟動反制活動　黃呂錦茹：罷免「雙吳」有信心

▲國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨青年軍日前針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案進行補件。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（8日）受訪時表示，吳思瑤、吳沛憶的仇恨值高，若在野合作，罷免案絕對會通過。

黃呂錦茹上午出席國父孫中山先生逝世100周年緬懷紀念植樹活動。會後，媒體針對罷免議題問，市黨部是否已針對罷免案進行組織動員？黃呂錦茹回應，有，從這個月開始，他們會發動反罷免活動。

黃呂錦茹指出，針對在台北市的12個選區進行一連串的里民、黨員、社團或慶生會活動，凝聚黨員、朋友或支持者，保住5名立委。

針對第1、5選區的吳沛憶、吳思瑤，黃呂錦茹說，她們兩人的仇恨值都很高，若在野黨再次團結來罷免，力量一定夠，而且絕對會通過，對罷免吳思瑤、吳沛憶充滿信心。

至於是否會提供資源啟動罷免組織戰？黃呂錦茹表示，沒有想過投入經費支援民團，因為罷免活動是不是可以捐款或向社會募款，現在還找不到相關的法源，都要依據法律，目前都是由黨員自己募款、自己籌款來做罷免活動的經費。

媒體也問，是否會跟民眾黨接觸？她說，民眾黨是國民黨在立法院重要的夥伴，也是要結合的罷免和反罷免夥伴之一。

