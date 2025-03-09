　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

▲桃園植樹節栽種流蘇樹苗　

▲桃園植樹節活動於中壢區A20公一興和特區親溪公園舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局8日於中壢區A20公一興和特區親溪公園，舉辦植樹活動，邀請華城電機、神準科技等多家知名企業參加，力朝推動環境和企業永續發展目標前進。市長張善政指出，今年植樹栽種臺灣原生種，同時也是桃園地區原生植物的「流蘇」樹苗，讓桃園原生種持續在地深根，並打造綠意盎然的休閒遊憩空間。

張市長也和企業代表人士於現場操作並瞭解「光達掃描儀器」（LiDAR）在森林保育工作上的應用。張市長指出，市府將進一步應用於樹木成長情形監測等工作，取代過往樹圍量測等人工作業，讓桃園綠美化效率更上一層樓。

▲桃園植樹節栽種流蘇樹苗　

▲神準科技總經理林柏彰(右一)出席植樹活動。（圖／記者楊淑媛攝）

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生表示，植樹、造林及綠美化已是世界環境潮流中的重要議題，感謝桃市府多年來在環境議題上的用心推動及豐碩成果，盼能持續攜手建置國土生態綠色網絡，為國人建構更好的生活環境。

▲桃園植樹節栽種流蘇樹苗　

▲華城電機捐發票送環保餐具，響應生態保育。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局表示，推動智慧農機技術一直是市府重要政策之一，光達掃描儀器可針對胸徑超過5公分之樹木進行調查，以掌握樹林分布、密度及樹木高度等詳細數據，也可應用於農作物生長監測，藉此提高農業生產效能，進而協助布局合理綠化，提高綠地利用率，打造更完善的城市生態系統；同時可進一步應用於碳匯計算調查、樹種分區分類分析、老樹監測調查，以及利用樹木位移進行山坡分析等多元領域。

▲桃園植樹節栽種流蘇樹苗　

▲華城電機同仁和眷屬響應植樹活動。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局指出，本次植樹節活動結合國際婦女節，特別邀請女性青農和在地知名企業夥伴，一同種下象徵永恆之愛的梔子花，象徵女力扎根桃園；同時，市府也和在地農友合作推出「食農教育DIY」體驗，帶領民眾認識在地新鮮栽培的蔬菜，以行動支持桃園在地優質農產品，讓綠意與女力在桃園絢麗綻放。

包括：立法委員魯明哲、市議員劉曾玉春、魏筠、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生、市府農業局長陳冠義、中壢區長李日強、華城電機董事長許邦福、宏致電子董事長袁万丁、精材科技經理彭宥騫、星宇航空永續辦公室經理許致偉、神準科技總經理林柏彰、瑞智精密行政與人力資源中心總監余中原、新應材公司資訊行政總處長呂韶文等均一同出席活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

趙露思康復後吐人生感悟 「不做永遠盛開的花」

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

更多熱門

相關新聞

牡丹鄉種野牡丹 編織一生態綠網

牡丹鄉種野牡丹 編織一生態綠網

為響應植樹月推動生態保育，林業及自然保育署屏東分署、屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心，今(8)日在屏東縣牡丹鄉高士神社周邊舉辦「織一片生態綠網　植出屏東美好」植樹活動，另設有林業保育、社區發展及「攜手向廉幸福家園」等多元宣導攤位，提供環境教育、廉潔意識、反貪與反詐騙等資訊，吸引近200位民眾參與。

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

連兩年颱風毀18%南投國有林防災設施

連兩年颱風毀18%南投國有林防災設施

新北農業局推防路殺　以動物角度拍攝紀錄片

新北農業局推防路殺　以動物角度拍攝紀錄片

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

關鍵字：

桃園植樹節流蘇神準科技生態保育

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面