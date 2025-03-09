桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

▲桃園植樹節活動於中壢區A20公一興和特區親溪公園舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局8日於中壢區A20公一興和特區親溪公園，舉辦植樹活動，邀請華城電機、神準科技等多家知名企業參加，力朝推動環境和企業永續發展目標前進。市長張善政指出，今年植樹栽種臺灣原生種，同時也是桃園地區原生植物的「流蘇」樹苗，讓桃園原生種持續在地深根，並打造綠意盎然的休閒遊憩空間。

張市長也和企業代表人士於現場操作並瞭解「光達掃描儀器」（LiDAR）在森林保育工作上的應用。張市長指出，市府將進一步應用於樹木成長情形監測等工作，取代過往樹圍量測等人工作業，讓桃園綠美化效率更上一層樓。

▲神準科技總經理林柏彰(右一)出席植樹活動。（圖／記者楊淑媛攝）

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生表示，植樹、造林及綠美化已是世界環境潮流中的重要議題，感謝桃市府多年來在環境議題上的用心推動及豐碩成果，盼能持續攜手建置國土生態綠色網絡，為國人建構更好的生活環境。

▲華城電機捐發票送環保餐具，響應生態保育。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局表示，推動智慧農機技術一直是市府重要政策之一，光達掃描儀器可針對胸徑超過5公分之樹木進行調查，以掌握樹林分布、密度及樹木高度等詳細數據，也可應用於農作物生長監測，藉此提高農業生產效能，進而協助布局合理綠化，提高綠地利用率，打造更完善的城市生態系統；同時可進一步應用於碳匯計算調查、樹種分區分類分析、老樹監測調查，以及利用樹木位移進行山坡分析等多元領域。

▲華城電機同仁和眷屬響應植樹活動。（圖／記者楊淑媛攝）

農業局指出，本次植樹節活動結合國際婦女節，特別邀請女性青農和在地知名企業夥伴，一同種下象徵永恆之愛的梔子花，象徵女力扎根桃園；同時，市府也和在地農友合作推出「食農教育DIY」體驗，帶領民眾認識在地新鮮栽培的蔬菜，以行動支持桃園在地優質農產品，讓綠意與女力在桃園絢麗綻放。

包括：立法委員魯明哲、市議員劉曾玉春、魏筠、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生、市府農業局長陳冠義、中壢區長李日強、華城電機董事長許邦福、宏致電子董事長袁万丁、精材科技經理彭宥騫、星宇航空永續辦公室經理許致偉、神準科技總經理林柏彰、瑞智精密行政與人力資源中心總監余中原、新應材公司資訊行政總處長呂韶文等均一同出席活動。