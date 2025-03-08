郭智輝「蒙古症」不當比喻挨轟　卓榮泰要求深刻檢討

▲經濟部長郭智輝昨失言挨轟，行政院長卓榮泰要求深刻檢討。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部長郭智輝昨以蒙古症（唐氏症）比喻台積電和英特爾的合資計畫，引發各界熱議。對此，行政院發言人李慧芝今（8日）說，院長卓榮泰一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行；針對此次事件，卓院長除要求郭部長必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

郭智輝昨接受媒體專訪的時候，被問到台積電是否會與 Intel 合資時，回應「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

該言論引起家長團體不滿，經濟部事後致歉並表示，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

行政院發言人李慧芝今表示，行政院卓榮泰院長一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會、人民負責。郭部長已經表達最深致歉，深刻自我反省，卓院長除要求郭部長必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。