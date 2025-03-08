郭智輝用「蒙古症」喻英特爾　綠營不分區提名人痛批歧視

▲中華民國智障者家長總會副秘書長孫一信。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對台積電是否會入股英特爾，經濟部長郭智輝昨日受訪時竟以「蒙古症」比喻英特爾，並直言，「你要娶蒙古症媳婦嗎？」，對此，2024年民進黨不分區立委提名人、中華民國智障者家長總會副秘書長孫一信今（8日）痛批，郭智輝拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見。

孫一信提到，經濟部長郭智輝評論台積電和英特爾被迫合資的可能性，竟然以娶蒙古症家庭媳婦的負面長期影響，作為風險的比喻，中華民國智障者家長總會表達強烈抗議。

孫一信說明，蒙古症在國際上、在台灣，很久以前，就已經改為唐氏症，以避免對於某一個種族的不敬，而唐氏症候群在1959年已經確定是染色體的異常所致，不過到底是什麼原因導致？目前也沒確定答案。

為此，孫一信強調，任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性，事實上，世界上每一個孩子也都不一樣，他早已體會到這個道理，因此也沒有放棄孩子任何發展的機會。

孫一信直指，郭智輝的發言，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像，歧視了唐氏症本人以及他的家庭。

此外，孫一信進一步指出，我國已經簽署《身心障礙者權利公約》，該公約第2條點出，「基於身心障礙之歧視」是指基於身心障礙而作出之任何區別、排斥或限制，其目的、效果損害或廢除在與其他人平等基礎上於政治、經濟、社會、文化、公民或任何其他領域，所有人權及基本自由之認可、享有或行使。

孫一信感慨，郭智輝的言論，其效果已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。孫一信還提及，南韓的藝術家鄭恩惠，在和男朋友交往一年之後，宣布要在今年五月結婚，請問郭智輝要告訴他（她）長期的風險嗎？還是跟我們一樣給他們滿滿的祝福？

針對失言風波，郭智輝稍早已發出道歉聲明，承認自己對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，鄭重向被他傷害的病友致上最深的歉意。

▼經濟部長郭智輝。（資料照／記者廖婕妤攝）