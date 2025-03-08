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高雄市立聯醫攜手高雄榮總慶週年　銀髮健身俱樂部盛大開幕

▲▼高榮與聯醫週年共同打造銀髮健身俱樂部。（圖／記者吳世龍攝）

▲高榮與聯醫週年共同打造銀髮健身俱樂部。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市立聯合醫院在高雄榮民總醫院接手營運管理屆滿一週年之際，適逢三八國際婦女節，特別於3月8日舉辦「高榮營運管理聯醫週年暨銀髮健身俱樂部開幕慶」活動。活動現場展示兩院合作的豐碩成果，並為嶄新的銀髮健身俱樂部剪綵啟用。高雄市政府衛生局潘炤穎副局長、高雄榮民總醫院陳金順院長，以及眾多民意代表、鄰近里長和社區民眾一同參與盛會。

活動吸引了眾多民眾參與，現場設有智能行動醫療車、外骨骼復健機器人及衛教互動遊戲，還提供中醫師調配的中藥茶飲，並邀請有機小農擺設健康市集。這些活動不僅讓大眾更了解聯合醫院在高榮管理後的新氣象，也結合社區服務特色，展現專業和親和力。

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▲▼高榮營運管理聯醫週年暨銀髮健身俱樂部開幕慶活動，由衛生局潘炤穎副局長、高雄榮民總醫院陳金順院長等人剪綵啟用。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高榮營運管理聯醫週年暨銀髮健身俱樂部開幕慶活動，由衛生局潘炤穎副局長、高雄榮民總醫院陳金順院長等人剪綵啟用。（圖／記者吳世龍翻攝）

為響應三八國際婦女節，活動現場邀請了長期關注女性乳癌的社會團體高雄市蓮馨關懷協會，透過肚皮舞表演傳遞女性的堅毅力度與正能量。聯合醫院復健科治療師也共襄盛舉，展現薩克斯風才藝，為活動增添了不少色彩。
高雄榮總陳金順院長表示，過去一年，高榮投入3億元經費，全面升級聯合醫院的軟硬體設施，並派遣55位醫師進駐支援，導入醫學中心等級的醫療資訊系統，顯著提升了醫療服務品質與行政效率。此外，聯合醫院在113年度通過區域醫院評鑑及中度級緊急醫療分級評定，也充分展現了醫療水準的提升。

▲▼高榮與聯醫週年共同打造銀髮健身俱樂部。（圖／記者吳世龍攝）

▲高榮與聯醫週年共同打造銀髮健身俱樂部。（圖／記者吳世龍攝）

聯合醫院馬光遠院長指出，為因應高齡化社會的需求，在衛生局和高榮高齡醫學中心的共同支持下，聯合醫院持續拓展長照C據點、失智據點等服務，並於114年成立銀髮健身俱樂部，為長者提供專業、多元的運動空間和課程，鼓勵長者積極參與健康促進活動。聯合醫院將秉持「高榮聯醫，共創卓越」的精神，持續提升醫療品質與服務，守護市民的健康。

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