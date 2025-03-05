嘉市好店前進東京與名古屋　黃敏惠力推「我嘉的伴手禮」

▲嘉市好店上架日本東京與名古屋 嘉義市長黃敏惠力推「我嘉的伴手禮」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年東京國際食品展（Foodex Japan）訂於3月11至14日在Tokyo Big Sight(東京國際展示場)盛大展開，嘉義市政府由勇媽市長黃敏惠再度率隊8家業者組成「產業嘉義隊」揮軍日本參展，日由黃敏惠市長在市政府1樓中庭主持「我嘉的伴手禮」展前記者會，向市民展現「產業嘉義隊」進軍國際市場打國際盃的階段成果。

黃敏惠市長進一步表示，東京食品展今年邁入第50週年，「產業嘉義隊」再次整裝出發，攜手8家嚴選業者，代表嘉義市前進東京，展現嘉義市最具特色的美食與品牌。這次不只是參展，更是與世界交流，讓嘉義市的風味走向國際。今天的記者會，見證了嘉義市業者的努力與堅持。他們經歷長時間的深耕與轉型，不斷提升產品品質，結合創新設計與數位運營模式，順應市場變化，朝向國際市場邁進。期待透過此次2025年東京國際食品展，不僅將嘉義美食推廣出去，更要進入全球市場，搭建穩固的國際通路，讓世界品味嘉義的美味。

黃敏惠市長說，去年3月參加東京食品展時，特別安排參觀誠品生活日本橋店，並向店長永野泰世以及事業開發部部長今出智之極力推薦嘉市好店品牌，隨後「皇鶴蜂蜜」率先取得先機，成功上架，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品，也已經通過日本檢驗，正式上架誠品生活。黃敏惠市長感謝業者夥伴用心與努力，嘉義市113年營利事業銷售額正式突破三千億大關，以3057億7192萬創下新紀錄，較去年成長5.49%，這是所有業者共同努力的成果，也是嘉義市民引以為傲的成就，未來也會持續推動更多嘉義產業走向國際，讓嘉義市的好味道被世界看見、被世界品味。

黃敏惠市長積極拓銷嘉義市產業海外市場，除了誠品生活日本橋店之外，嘉市好店今年也首度跨出東京，在名古屋上架「李さんの台灣名物屋台」，這家名古屋當紅的炸雞店由曾為台灣知名主持人與八點檔明星李承泰(李桑)主持，曾以「莫急莫慌莫害怕」紅極一時，李桑25年前轉戰日本名古屋，憑藉一份台灣鹽酥雞拯救了當地沒落商圈，也因此掀起日本炸雞熱潮，是台日商圈傳奇人物！李桑同時也是台日文化重要推手，他以美食為媒介，成功推廣台灣文化，成為台日商業與文化交流的橋樑。

從日本名古屋遠道而來嘉義市，專程參加記者會的李桑打趣的說，嘉市好店第一次前進名古屋，在名古屋的旗艦店內特別設立一個攤位，推廣嘉義的特色產品，將嘉義的風味帶進日本市場。希望透過這個機會，讓更多日本人認識台灣的美食文化。過去在名古屋舉辦台灣夜市活動，從最初的3千人，到去年吸引了8萬人參與，這證明了台灣文化在國際舞台上的影響力正在擴大，期待透過這次的機會，能夠讓嘉義的優質產品在日本市場大放異彩，讓世界看到台灣的魅力。

「帶著嘉市好物跟全世界交朋友」是嘉義市長黃敏惠連續第三年帶領「產業嘉義隊」參加日本東京食品展的初心，參展品牌業者也非常積極。今年市府再度攜手8家在地優質的「嘉市好店」前進日本，包含林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米(股)公司嘉市分公司、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡及湯城鵝行，持續推廣嘉義市的特色美食，讓世界看見嘉義市的優質食品加工技術與文化底蘊，並積極拓展國際市場，創造更多商機。

嘉義市政府建設處表示，為了協助嘉義市參展業者更了解日本市場，邀請嘉義市工商發展投資策進會委員，同時也是國立嘉義大學行銷系蕭至惠教授同行，並促成嘉義市參展業者與東京台灣商工會代表游晉豪部長等人交流，開拓商機。市府積極推動「嘉市好店」品牌，廣納雲嘉南優質農產品，帶入設計力提升產業升級轉型，透過品牌化、精緻化及國際化策略，提升在地產品附加價值。嘉市好店不僅將產品推向國際，更帶出阿里山下人文城市獨有的文化與生活感，希望透過國際交流與合作，讓嘉義市持續走向國際，行銷全球市場，持續發光發熱，寫下屬於嘉義市的新篇章。