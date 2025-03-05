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嘉義文財殿送愛脆弱家庭　捐助78萬造福130戶

▲▼ 嘉市府與文財殿合作「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫 114年為130戶送暖 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府與文財殿合作「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫 114年為130戶送暖 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與文財殿附屬文通慈善會(下稱文通慈善會)合作推展第2屆「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫，於嘉義市文財殿舉行捐贈活動，由社會處長李思賢代表黃敏惠市長致贈感謝狀，感謝文財殿附屬文通慈善會關懷弱勢家庭，與市府團隊一起溫暖送愛，共計130戶家庭受惠，每戶領有新臺幣6千元生活扶助金，資助金額為新臺幣78萬元整；此計畫自去(113)年起，首次以脆弱家庭為主體，提供社福中心服務之家庭經濟扶助與民生物資，落實社會安全網核心價值。

▲▼ 嘉市府與文財殿合作「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫 114年為130戶送暖 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府與文財殿合作「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫 114年為130戶送暖 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處長李思賢表示，公部門資源有限，共善永續有賴民間團體齊力，文財殿附屬文通慈善會自民國97年成立，秉持創會宗旨，致力於弱勢族群急難救助、喪葬補助、醫療補助和發放白米、民生用品等，以實際行動改善其生活品質，落實SDG1(消除貧窮）之理念；此外，本次活動也收拋磚引玉之效，「奮起福米餅」共襄盛舉，贊助各式創新米食餅乾，傳遞「奮起、希望、共享」精神，亦有善心人士提供可口的雞蛋糕，讓受助家戶感受更多的溫暖與支持；今年是嘉義市建城321年，市府團隊將持續戮力於跨領域的公私協力，再造幸福永續嘉義市。

▲▼ 嘉市府與文財殿合作「文通佇嘉‧送愛到家」生活扶助計畫 114年為130戶送暖 。（圖／嘉義市政府提供）

文財殿附屬文通慈善會魏任伶會長指出，自109年至113年間，文通慈善會辦理急難救助補助人次約2,007人次，共補助約新臺幣2,033萬5,075元整；此計畫邁入第二年，與社會處合作過程中，除提供家戶實質的經濟協助外，也透過與社福中心社工接觸，更加理解家庭狀況，創造更友善的對話空間，也讓受助家戶獲得更貼近需求的服務。

社會處表示，嘉義市設有東/西兩區社會福利服務中心辦理脆弱家庭業務，提供福利諮詢、關懷訪視等服務，民眾如遭逢困境或有社會福利需求可洽詢各社福中心，亦可透過社會安全網-關懷e起來進行通報，社工會針對家戶需求分流，提供即時且適切的服務，連結跨網絡的資源，拓展公私協力的可能性，攜手編織綿密溫暖的「愛嘉網」。

 
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