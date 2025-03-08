　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

HBL開打！永仁喜奪冠軍賽門票　賴清德探班喊「一路贏到底」

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

113學年度高中籃球聯賽甲級總決賽（HBL）今（8日）登場，總統賴清德昨日親赴比賽場地台北小巨蛋「探班」台南市的永仁高中女籃隊，並期許每一個成員，都能發揮潛能，「一路贏到底，把冠軍帶回家」。據稍早最新的賽事消息，永仁高中已於今早正式取得冠軍戰門票，寫下該校睽違10年再闖冠軍戰的紀錄。

113學年度高中籃球聯賽甲級總決賽今日登場，賴清德在社群平台Threads透露，自己昨天晚上，悄悄前往小巨蛋，為台南市的永仁高中女籃加油打氣，在和大家圍在一起加油時，他感到熱血，瞬間覺得自己年輕了不少。

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

賴清德說，在擔任台南市長任內，就常常到永仁高中，他也特別注意到，永仁今年成績非常好，到目前為止是常勝軍，不過，其實沒想到會接到邀請，能來和永仁女籃隊見面，真的很高興。

「大家的努力並不僅僅是追求勝利，在從事體育運動時，有一個更崇高的目標，打造團隊精神，讓每一個人在球場上，都能夠發揮自己的潛能，一起追求目標、理想。」

最後，賴清德還祝福永仁女籃一路贏到底，把冠軍帶回家，也邀請國人，這兩天一起享受籃球的熱血，共同為台灣體育加油。根據稍早最新的賽事消息，永仁女籃已成功奪下冠軍戰門票，寫下該校睽違10年再闖冠軍賽的紀錄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

高雄流行音樂中心旁驚險車禍！　「車頭嚴重變形」轎車失控撞遊覽車

政治熱門新聞

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

更多熱門

相關新聞

HBL4強戰大爆冷　松山挺進冠軍戰

HBL4強戰大爆冷　松山挺進冠軍戰

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽，8日在台北小巨蛋熱血開戰。男子組4強戰光復高中vs.松山高中之戰，賽前光復被看好能夠連續4年挺進冠軍賽。但松山在決勝期展現強悍韌性，連續強勢防守加上穩健罰球，在查傑轟下24分帶領下，松山戲劇性以64比62逆轉贏球，自106學年度後再度勇闖冠軍戰。

連5年打季軍賽　陽明主帥李台英哽咽

連5年打季軍賽　陽明主帥李台英哽咽

永仁從外卡到爭冠　時超傑被上了一課

永仁從外卡到爭冠　時超傑被上了一課

郭智輝稱事前不知台積電赴美投資　綠委：總統、行政院長完全掌握

郭智輝稱事前不知台積電赴美投資　綠委：總統、行政院長完全掌握

婦女節警鐘！　不再性別平等亞洲第一的台灣

婦女節警鐘！　不再性別平等亞洲第一的台灣

關鍵字：

賴清德永仁高中女籃HBL

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面