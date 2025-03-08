HBL開打！永仁喜奪冠軍賽門票　賴清德探班喊「一路贏到底」

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

113學年度高中籃球聯賽甲級總決賽（HBL）今（8日）登場，總統賴清德昨日親赴比賽場地台北小巨蛋「探班」台南市的永仁高中女籃隊，並期許每一個成員，都能發揮潛能，「一路贏到底，把冠軍帶回家」。據稍早最新的賽事消息，永仁高中已於今早正式取得冠軍戰門票，寫下該校睽違10年再闖冠軍戰的紀錄。

113學年度高中籃球聯賽甲級總決賽今日登場，賴清德在社群平台Threads透露，自己昨天晚上，悄悄前往小巨蛋，為台南市的永仁高中女籃加油打氣，在和大家圍在一起加油時，他感到熱血，瞬間覺得自己年輕了不少。

▲總統賴清德祝福台南市永仁高中女籃隊，在本屆HBL賽事中，一路贏到底。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

賴清德說，在擔任台南市長任內，就常常到永仁高中，他也特別注意到，永仁今年成績非常好，到目前為止是常勝軍，不過，其實沒想到會接到邀請，能來和永仁女籃隊見面，真的很高興。

「大家的努力並不僅僅是追求勝利，在從事體育運動時，有一個更崇高的目標，打造團隊精神，讓每一個人在球場上，都能夠發揮自己的潛能，一起追求目標、理想。」

最後，賴清德還祝福永仁女籃一路贏到底，把冠軍帶回家，也邀請國人，這兩天一起享受籃球的熱血，共同為台灣體育加油。根據稍早最新的賽事消息，永仁女籃已成功奪下冠軍戰門票，寫下該校睽違10年再闖冠軍賽的紀錄。