消息：美CDC將展開大規模研究　調查「疫苗與自閉症」關係

▲反疫苗的小羅勃甘迺迪出任衛生部長後，美國CDC現在打算展開疫苗與自閉症之間關聯的研究。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

2名知情人士向路透社透露，儘管過去已有大量科學研究否定疫苗與自閉症有關，但美國疾病管制與預防中心（CDC）正計劃對疫苗與自閉症之間的潛在關聯展開大規模研究。

據路透社報導，美國CDC研究疫苗與自閉症之間關聯之時，正值美國爆發近10年來最嚴重的麻疹疫情，目前當地已出現逾200宗確診病例，並導致至少2人死亡。這些病例主要集中在德州與新墨西哥州。疫苗接種率的下降被認為是疫情加劇的關鍵因素，而家長對疫苗的疑慮部分來自長期流傳的「疫苗引發自閉症」的錯誤訊息。

與此同時，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）因長期質疑疫苗安全性而引發關注，而CDC的決策也使美國總統川普政府的公共衛生政策再度成為焦點。上周，小羅勃甘迺迪在內閣會議上淡化了學童死於麻疹的嚴重性，並表示疫情屬於正常現象，未提及疫苗的保護作用。然而，他隨後在福斯新聞的評論文章中強調疫苗的價值，卻也表示接種與否是個人選擇，建議家長自行諮詢醫生。

目前，媒體還不清楚小羅勃甘迺迪是否參與了CDC的研究項目，也不確定研究的具體方式，不過國衛生與公眾服務部（HHS）與CDC在聯合聲明中強調，自閉症發病率大幅上升，因此CDC將「不遺餘力地找出真相」，並強調研究透明度。

學界對這一研究計畫持保留態度。馬里蘭大學醫學院教授陳威伯（音譯，Wilbur Chen）指出，政府進行此類研究可能誤導公眾，暗示疫苗與自閉症可能有某種關聯。自2000年以來，美國自閉症診斷顯著增加，許多專家認為這與篩查範圍擴大與診斷標準變更有關，而非疫苗接種。過去支持「疫苗致自閉症」的研究已被證偽，尤其是英國學者韋克菲爾德（Andrew Wakefield）於1990年代末的論文，該研究已因學術不端遭撤回。

美國總統川普本周在國會演講時提及兒童自閉症增加，並稱「我們要找出原因」，顯示白宮對此議題的重視。然而，白宮尚未回應CDC的研究計畫，而川普提名的美國國立衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）則表示，雖未見疫苗與自閉症之間的關聯，但支持「基於數據的廣泛科學研究」。報導稱，小羅勃甘迺迪的疫苗立場目前已引發共和黨內部分歧，部分參議員對川普政府的公共衛生政策方向表達擔憂。