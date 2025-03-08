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台積電赴美投資　賴士葆以烏克蘭為例示警：不得輕信大國承諾

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，握手合照。（圖／翻攝直播）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心，外界擔心核心產業出走。對此，國民黨立委賴士葆提到，30年前，烏克蘭是世界第三大核武國家，但在強權國家勸說下放棄核武，其強國還保證不讓烏克蘭單獨面對威脅，但如今的烏克蘭已受到嚴重威脅，此故事啟示別輕易放棄核心保命的東西，相信大國的承諾絕對不智。

賴士葆指出，賴清德、魏哲家一起開記者會要澄清台積電大舉赴美投資沒有美國壓力，讓人覺得好悲哀，欲蓋彌彰莫過於此。外界質疑只因川普出聲恫嚇要加百分之百的晶片關稅就主動臣服奉上先進製程和研發中心，這樣卑恭奉承的模式和決策是否正確？記者會上魏哲家堅決不承認是因為害怕被課關稅的緣故，而是為了全球佈局，然而川普在美國國會可是說了，害怕被課關稅的就來美國投資，台灣明明就是第一個川普口中的標竿樣板啊。

賴士葆提到，30年前，烏克蘭曾是世界第三大核武國家，在英、美、俄等強權國家的勸說之下，用一紙保證「讓烏克蘭領土完整和政治獨立」，因此銷毁放棄核武。當時強國承諾，萬一烏克蘭受到威脅，絕不會讓烏克蘭單獨面對。看看烏克蘭近日成為戰敗國的光景，要割地賠款，還要被瓜分，烏克蘭人民懊悔當初放棄核武，連美國前總統克林頓談到俄烏戰爭都後悔1994年不應該說服烏克蘭放棄核武。這個故事的啟示就是攸關國安的問題，輕易放棄自己核心保命的東西以及相信大國的承諾是絕對不智的。

賴士葆也說，澤倫斯基希望得到安全保障才願意簽礦產協定，賴清德被質疑比哲倫斯基還不如，川普從未承諾兩岸發生戰爭會協防台灣，他甚至表示台灣太遙遠，美國協防很難成功。但是賴清德卻是引用川普在美日高峰會的聲明說，「台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要條件，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式改變台海現狀。」任何有基本文字能力的人都能讀出這不是具體的安全承諾，只是一個空泛的表述，希望台海和平而已。

賴士葆強調，美國偉大到不能質疑，庶民百姓關心兩岸的和平，希望大家能夠平安無事的度日，賴政府眼中美國偉大到不能質疑，否則就是唱和中國、唱衰台灣的在地勢力，面對這樣的指控夫復何言。

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