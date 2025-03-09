美智庫警告：華為借空殼公司下單　拿到台積電200萬顆AI晶片

▲美智庫示警，台積電200萬晶片遭白手套偷渡給華為。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）最新報告指出，中國科技巨頭華為試圖透過空殼公司向台積電下單，從而產出超過兩百萬顆自家設計的AI晶片裸晶，警告美國政府應該提防白名單企業受巨額利潤誘惑，充當白手套替華為向台積電下單。

綜合外媒報導，CSIS最新告報顯示，中國的科技公司例如華為，在自家設計的AI晶片生產上，一般有2種生產選擇，分別是找台積電代工，其次是委託中芯國際進行國內生產，然而自華為2020年被美國列入貿易管制的實體清單後，幾乎把華為透過台積電生產晶片的管道徹底中斷。

報告揭露，華為為了突破困境，遂利用空殼公司向台積電下單，大量生產自家設計的昇騰（Ascend）910處理器的AI晶片，台積電已經生產超過200萬顆昇騰的邏輯裸晶，且這些晶片已經被送到華為手中，加上華為本身囤積的超過一年用量的高頻寬記憶體（HBM），足以使華為生產百萬台昇騰910C。

CSIS警告，美國政府應該提防白名單企業受巨額利潤誘惑，充當白手套替華為向台積電下單，或是利用同樣手法從三星或英特爾（Intel）手中「走私」。CSIS表示，美國出口管制措施，替美國贏下了在AI競賽中建立優勢的時間，但這個優勢卻因為草率執行出口管制，優勢幾乎快消耗殆盡。