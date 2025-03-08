民進黨點名馬英九當年差點把台積電送中國　台大教授還原真相打臉

▲馬英九差點把台積電賣給中國，台大教授曝當年併購案真相打臉。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統馬英九直言台積電加碼投資美國是國安危機，遭到民進黨反嗆他當年試圖將台積電拱手讓給中國，才是真正的傷害國家利益。對此，台大政治系教授左正東表示，當時業界與馬政府的態度都是「沒有公開拒絕、私下非常謹慎」，後來更跟在野黨合作，通過不開放陸資投資半導體的決議案，如今民進黨說「國民黨就是要把半導體送給中國」，讓他完全無法認同。

台大政治系教授左正東8日在臉書表示，2015年中國政府投入大量資金建立本土晶片業，紅色供應鏈之說聲勢浩大，台灣有些業者希望透過併購進軍中國，避免中國本土業者侵蝕台灣半導體業者的市場，當時最積極的是聯發科，台積電也在這個背景下，選定在南京設廠。

左正東說，既然要爭取大陸資金和鞏固大陸市場，業界領袖對於陸資來台投資半導體業也不好惡言相向，當然也有些廠商藉此和陸資合作。不只聯發科和台積電採取模糊態度，曾經力挺太陽花運動的童子賢董事長，當時也呼籲台灣企業和大陸合作，要大家深思「若台廠將陸資拒於門外，會活得更好嗎？」

左正東還說，當年政府的態度和產業界的態度相仿，沒有公開嚴詞拒絕，私下卻非常謹慎，針對紫光要來台併購一事，最早由紫光子公司展訊來台設立分公司，但經濟部2015年8月就已經駁回，對於台積電赴南京設廠，經濟部也再三表明一定會「嚴審」。

左正東指出，紫光併購案最後戛然而止，關鍵是2位總統候選人蔡英文和朱立倫公開反對，當時國民黨仍居於絕對優勢的立法院在2015年12月朝野合作通過決議案，要求不能開放陸資投資半導體設計業，並要求半導體購併案向立院報告前不能許可。

左正東感嘆，重看當年事實，再看到民進黨發言人提到「國民黨就是要把半導體送給中國」時，完全無法認同，如果民進黨真的認為在野黨是台美合作的阻礙，應該是在魏哲家見川普前，用這個理由替台灣爭取更多的談判空間，而不是在國內沒有共識的情況下，為還沒經過法律程序的投資案背書，再用刻意修剪的前前任故事，移轉民眾的反對與不安。

左正東最後說，經濟部的專業功能及朝野政黨的不同角色，都是政府對外談判可以憑藉的強大武器，當時已舉步維艱的馬政府能夠如此，新上任一年的賴政府應該更能如此，從宣布投資到晶片廠投產，還有好幾年的時間，希望賴政府把不同意見的在野黨當作夥伴而不是敵人，把握每一張台灣可用的好牌。