「葉霸」槓傅崐萁遭推撞請出場！2隨扈立即歸建　檢方偵辦中

記者黃資真／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」，過程中人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，結果遭強制帶離現場，民進黨立委李柏毅更質疑隨扈淪為私人打手，要求徹查。對此，花蓮縣警察局回應，2名隨扈人員已違反相關執勤要點，即日起2人歸建，停止相關安全警衛工作。

▲「葉霸」出言嗆傅崐萁遭強制帶離現場。（圖／翻攝自花蓮縣議員楊華美臉書）



活動過程中，因葉師出言嗆聲，站在台上的傅崐萁當場要現場警察帶離，幾名黑衣人上前用身體推擠，要葉師離開現場，場外更遭花蓮縣黨部副主委余明火動手架走，花蓮地檢署偵辦後，認余涉犯強制罪，訊後諭知1萬元交保候傳。

民進黨立委李柏毅PO文怒轟，葉老師僅因一句質疑，便遭隨扈與多名大漢聯手架走、強行驅離。隨扈職責本應是維護安全，如今卻淪為傅崐萁私人打手，隨扈究竟是依警政署指示執勤維護安全，還是效忠傅崐萁？威嚇人民？要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為。

花蓮縣警察局回應，經調閱畫面確認身為傅崐萁與徐榛蔚隨扈的林姓巡佐、官姓員警2人，在現場勸離葉女的行為，已違反相關執勤要點，即日起歸建，另是否涉及違法、後續懲處，則由花蓮地檢署偵辦中。