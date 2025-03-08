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美韓軍演實彈射擊誤毀民宅！北韓「發聲譴責」：一群好戰份子

▲▼南韓京畿道抱川市，6日美韓聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透）

▲南韓京畿道抱川市，6日美韓聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍與空軍、駐韓美軍本月6日在京畿道抱川市進行聯合軍演實彈射擊，豈料2架戰鬥機卻疑似因「錯誤輸入座標」，接連發射8枚炸彈擊中教堂與民宅，導致29人輕重傷。對此，北韓（朝鮮）黨媒跟著進行報導，怒批美國與南韓為好戰份子，因強迫執行實彈射擊，才導致平民陷入恐懼與不安。

根據往年經驗，北韓經常將美國與南韓所進行的美韓聯合軍演視為洪水猛獸，認為美國與南韓正在為侵略北韓做準備，嚴重威脅地區安全。針對此次南韓京畿道抱川市的事故，北韓黨務機關報《勞動新聞》今（8）日進行詳細報導，嘲諷抱川市淪為宛如地獄的阿修羅場。

北韓《勞動新聞》表示，「傀儡（指南韓）空軍戰鬥機在反對我共和國（指北韓）的侵略練習戰爭中發狂，竟然趁著白晝，將炸彈投擲至一般民眾村落附近，在傀儡韓國引發巨大騷動。6日，在京畿道抱川市的訓練場，趁著『自由之盾』開始前，傀儡韓國空軍與陸軍、駐韓美軍參與充滿狂亂的實彈射擊訓練。」

報導進一步描述，「在這過程中，2架傀儡空軍戰鬥機向距離訓練場8公里遠的一般民間村落，投擲約8枚炸彈！結果，導致數十名民間人士和傀儡軍輕重傷，公寓與建築物被炸到崩塌，整座村莊霎時淪為阿修羅場。道路被嚴重破壞、樹枝散落一地，磚塊與木材散落在地面，現場宛如戰爭現場。」

北韓黨媒在報導指出，「就連距離事故現場1公里遠處，都有公寓出入大門和窗戶飛落，巨響和震動更讓周邊地區陷入焦慮與恐懼！即便發生事故，但美國和傀儡韓國仍繼續行實彈射擊。甚至傀儡韓國空軍遲至事發100分鐘後，才坦承是戰機造成的誤擊，引發內外發聲譴責。」

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