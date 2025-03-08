　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

▲南韓在815光復節，民間自發性在公車上放真人等身版朝鮮少女，慰安婦少女像紀念公車引熱議。（圖／達志影像）

▲在南韓搭乘公車時，應避免手提一次性容器所裝的飲料，將飲料帶至車上。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從全球從新冠疫情恢復以後，國人普遍喜歡前往鄰近的日本與南韓旅遊，體驗當地民俗風情。不過，其實在南韓旅遊時，有5件事是「完全不能犯」的大忌，但台灣人卻容易輕犯，包括將飲料帶上公車、不得擅自拍攝路人、超商店外不可飲酒、禁止邊走邊抽菸、選擇外帶就不可內用。

　＊不能攜帶飲料上公車、也不得在公車飲食
 儘管在首爾搭乘地下鐵時，可以簡單喝個水或飲料，地鐵車站月台偶爾也有小販在賣玉米。但請切記，不能將裝在一次性容器的熱咖啡、熱飲料等帶上公車，連拿在手上都不行，防止滾燙的飲料因行車所發生的碰撞或衝擊而導致向外潑灑。

其實，首爾市府從2018年4月起開始實施上述措施，公車司機可以依照規範要求乘客，禁止乘客攜帶裝在一次性容器的熱飲；不過，裝在密閉的保溫杯，則是不受限制。

　＊未經同意，不得擅自拍攝路人
 由於在南韓，偷拍裙底風光等性犯罪相當氾濫，為了避免相關情事，其實在南韓所販售的智慧型手機，內建的相機功能都無法開啟無聲拍照模式。

而且，南韓相當重視防止偷拍，一名香港67歲女子去年至南韓濟州島旅遊體驗汗蒸幕時，因拿手機拍照打卡時拍攝到其他人的裸體，遭到當地執法部門滯留8個月，最近更被罰10.7萬港幣或監禁1年。

　＊超商店外不可飲酒
 韓劇經常上演，男女主角找來三五好友，坐在超商外的陽傘座位區喝酒、聊天解悶的情節。不過，未來可能無法輕易地作在超商外飲酒，儘管坐在超商店外的座位區飲酒並未觸法，但若喝酒時過於吵鬧、進而引想周遭居民的安寧，恐怕會被店員驅趕。

根據韓媒《KBS News》、《NEWSTOF》，儘管坐在超商外設置的座位飲酒並無違法疑慮，但若是過於吵鬧、甚至引起騷動，恐有違反《輕犯罪處罰法》第3條第1項之嫌，且慶尚北道議會2024年3月起草，建議將公共場所設置為「禁止飲酒」之區域，因此未來若想坐在南韓的超商外飲酒，得必須留意各個行政區的規定。

　＊禁止邊走邊抽菸
 南韓對於禁菸的規範相當嚴格，原則上在公共場所禁止邊走邊吸菸，菸癮者必須找到特定吸菸區才能抽菸，而各個行政區對於禁菸區的設置與範圍也有著不同的規範，首爾市府就規定將地鐵站出口10公尺以內設為禁菸區，違者恐處10萬韓元（約新台幣2270元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
553 3 8762 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／11萬會員社團突遭關閉！　網崩潰：靈魂缺一塊
《難哄》台星紅了！「人在台灣」轉發：只有一個中國
雲云錄音檔曝光　疑技術長控遭董座移位監管：人之將死其言也善
下週可能有寒流！　「春寒料峭」再臨氣溫驟降
MLB官網MVP預測出爐！大谷翔平居次　大都會重砲最被看好
董座砍殺離職技術長　雲云科技發142字聲明：不勝唏噓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

川普再提「台灣偷晶片」態度軟化　改口反讚台積電：佩服他們

美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

川普：對加拿大乳品和木材徵稅　最快今天開始

Fed主席：川普經濟政策及影響存在高度不確定性

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

美財長：川普有信心任內習近平不會對台採取行動

俄又狂轟濫炸烏　川普對俄下通牒：開始談判吧，以免太遲謝謝！

川普最新專訪：關稅可能隨時間進一步調高

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

比特犬「自開車窗」飛撲咬騎士！離奇畫面曝　飼主也傻眼

Threads流量王江莉錦爆紅　劉至翰被點名笑回：來佔有我～

高雄停車場火警！　轎車全面燃燒...1人驚險獲救

阿伯電動輪椅一路飆！　機車時速40「被超車」

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

川普再提「台灣偷晶片」態度軟化　改口反讚台積電：佩服他們

美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

川普：對加拿大乳品和木材徵稅　最快今天開始

Fed主席：川普經濟政策及影響存在高度不確定性

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

美財長：川普有信心任內習近平不會對台採取行動

俄又狂轟濫炸烏　川普對俄下通牒：開始談判吧，以免太遲謝謝！

川普最新專訪：關稅可能隨時間進一步調高

嘉義中埔春嬉風鈴太熱門　野餐墊、紙箱占位超扯畫面曝

高雄民宅遭車衝撞「鐵門凹陷+蛋洗」警5hrs逮人　犯案原因曝

難搞痘痘想移除？皮膚科醫師3步還原水煮蛋肌

【周焦點】TOYOTA休旅大降31萬　特斯拉Model Y入手砍55萬　福特7人座

獨／11萬會員「制服絕對領域」突遭關閉　網崩潰喊：靈魂缺一塊

直擊台北市中心「神秘小島」　阿伯10萬買5百坪地圓小農夢

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

大谷翔平暫停牛棚練投！羅伯斯：更謹慎推進

詐騙新招「LINE視訊報案」國台語都通　律師傳授1句話破解

兩會觀察／王毅談中日「罕見」點名台灣　劃清「紅線」記取歷史教訓

高雄停車場火警！　轎車全面燃燒...1人驚險獲救

國際熱門新聞

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

再提「台灣偷晶片」　川普改口反讚台積電

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

俄狂轟烏　川普喊話：開始談判吧謝謝

川普：關稅可能隨時間再調高

女乘客美到「被機師告白」！

女優直播如廁！鏡頭一歪　下體整片走光

美財長：川普自信任內習不會對台動武

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

荷蘭呼籲民眾準備72小時緊急避難包

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

更多熱門

相關新聞

吃大福「腹痛狂瀉」暴斃！日本流行諾羅病毒

吃大福「腹痛狂瀉」暴斃！日本流行諾羅病毒

最近日本接連爆發多起與諾羅病毒相關的食物中毒案件！岐阜縣一間大型的便當製作公司，主要向鄰近的各個大型企業員工提供便當販售，豈料某男性在食用完後死亡，糞便驗出諾羅病毒，事後多達320人表示在吃完便當後出現身體不適。

鳳凰去年每股賺3.75元　擬配發股利3.25元

鳳凰去年每股賺3.75元　擬配發股利3.25元

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

即／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」

即／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」

關鍵字：

日韓要聞南韓旅遊抽菸飲酒大忌

讀者迴響

熱門新聞

即／雲云科技技術長要離職　慘遭董事長曾志新砍頸身亡

即／雲云技術長被殺　妻做完筆錄沉默離開

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

遭董事長砍死！技術長是建中、台大學霸

談離職被殺！雲云技術長生前離職文曝光

NanaQ深夜再發聲揭小時候遭性侵陰影

韓款包包標錯價「下殺1折」　她狂下單30個

NanaQ發片反擊了！

董事長砍死技術長！雲云科技曾獲產業創新獎

3、4月「4生肖」運勢超旺！　貴人多、賺錢勢頭強勁

董座砍殺離職技術長　雲云科技發142字聲明

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

再提「台灣偷晶片」　川普改口反讚台積電

更多

最夯影音

更多

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面