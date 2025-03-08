韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

▲在南韓搭乘公車時，應避免手提一次性容器所裝的飲料，將飲料帶至車上。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從全球從新冠疫情恢復以後，國人普遍喜歡前往鄰近的日本與南韓旅遊，體驗當地民俗風情。不過，其實在南韓旅遊時，有5件事是「完全不能犯」的大忌，但台灣人卻容易輕犯，包括將飲料帶上公車、不得擅自拍攝路人、超商店外不可飲酒、禁止邊走邊抽菸、選擇外帶就不可內用。

＊不能攜帶飲料上公車、也不得在公車飲食

儘管在首爾搭乘地下鐵時，可以簡單喝個水或飲料，地鐵車站月台偶爾也有小販在賣玉米。但請切記，不能將裝在一次性容器的熱咖啡、熱飲料等帶上公車，連拿在手上都不行，防止滾燙的飲料因行車所發生的碰撞或衝擊而導致向外潑灑。

其實，首爾市府從2018年4月起開始實施上述措施，公車司機可以依照規範要求乘客，禁止乘客攜帶裝在一次性容器的熱飲；不過，裝在密閉的保溫杯，則是不受限制。

＊未經同意，不得擅自拍攝路人

由於在南韓，偷拍裙底風光等性犯罪相當氾濫，為了避免相關情事，其實在南韓所販售的智慧型手機，內建的相機功能都無法開啟無聲拍照模式。

而且，南韓相當重視防止偷拍，一名香港67歲女子去年至南韓濟州島旅遊體驗汗蒸幕時，因拿手機拍照打卡時拍攝到其他人的裸體，遭到當地執法部門滯留8個月，最近更被罰10.7萬港幣或監禁1年。

＊超商店外不可飲酒

韓劇經常上演，男女主角找來三五好友，坐在超商外的陽傘座位區喝酒、聊天解悶的情節。不過，未來可能無法輕易地作在超商外飲酒，儘管坐在超商店外的座位區飲酒並未觸法，但若喝酒時過於吵鬧、進而引想周遭居民的安寧，恐怕會被店員驅趕。

根據韓媒《KBS News》、《NEWSTOF》，儘管坐在超商外設置的座位飲酒並無違法疑慮，但若是過於吵鬧、甚至引起騷動，恐有違反《輕犯罪處罰法》第3條第1項之嫌，且慶尚北道議會2024年3月起草，建議將公共場所設置為「禁止飲酒」之區域，因此未來若想坐在南韓的超商外飲酒，得必須留意各個行政區的規定。

＊禁止邊走邊抽菸

南韓對於禁菸的規範相當嚴格，原則上在公共場所禁止邊走邊吸菸，菸癮者必須找到特定吸菸區才能抽菸，而各個行政區對於禁菸區的設置與範圍也有著不同的規範，首爾市府就規定將地鐵站出口10公尺以內設為禁菸區，違者恐處10萬韓元（約新台幣2270元）。